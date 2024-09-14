閔熙珍入稟召開股東會求復職 秀英YG前創作總監開腔撐NewJeans

少女時代成員秀英（圖）在YouTube節目自認是NewJeans粉絲，笑言希望她們成為自己的女兒。

【明報專訊】韓國人氣女團NewJeans早前捲入事務所ADOR社長閔熙珍與母公司HYBE之間的權力鬥爭，隨着閔熙珍上月突遭解除職務，NewJeans淪為「孤兒」，組合活動停擺，5名成員日前透過YouTube頻道直播，公開要求HYBE讓閔熙珍復職，後者亦接力出招，昨日宣布入稟首爾中央地方法院，批評HYBE單方面解僱她，違反法院早前判決，申請ADOR召開臨時股東大會，重新聘用她當社長。

一手捧紅防彈少年團（BTS）的韓國最大型娛樂公司HYBE，跟被稱為「NewJeans之母」的子公司ADOR社長閔熙珍內訌近半年，雙方一度對簿公堂，其後法院頒令閔熙珍有權留任，以為事件告一段落？上月27日ADOR突然召開理事會，下令解除閔熙珍社長職務，改由HYBE高層接替。

NewJeans否認受唆擺

有傳失勢後的閔熙珍教唆NewJeans隱瞞HYBE開直播爆料，力數成員Hanni曾遭同門欺凌，要求HYBE在本月25日前讓閔熙珍復職，令ADOR回復原狀。

NewJeans否認受人唆擺，韓媒昨日亦引述知情人士透露，先後兩度召開記者會炮轟HYBE的閔熙珍，曾經勸阻NewJeans開直播，但遭成員拒絕。NewJeans爆料後翌日，HYBE股價下跌2.8%，昨日輪到閔熙珍透過律師宣布，入稟首爾中央地方法院，要求ADOR召開臨時股東大會，重新任命她當ADOR理事，並恢復社長一職，HYBE股價應聲下挫2.96%，收市報16.4萬韓圜（約951港元），短短兩日累計跌幅超過半成。

聲稱遭罷免違法院判決

閔熙珍在聲明中指出，HYBE上月罷免她的職務，有違法院早前判決，「要求HYBE停止違反合約、妨礙公司業務、損害彼此名譽等舉動，為了ADOR和NewJeans的未來着想，作出合理的商業判斷」。據報NewJeans目前已停止活動，但官方社交媒體如常營運，昨日公開成員Danielle及Hyein代言品牌的宣傳照，以及5人穿著古裝拍攝的中秋節合照；不少網民留言表示「支持NewJeans」、「永遠站在同一陣線」等，落力為她們打氣。

孝淵為NewJeans感自豪

除了粉絲之外，亦有圈中人表態支持NewJeans及閔熙珍；另一女團少女時代成員孝淵和秀英前日在YouTube頻道節目，談到秀英近期最欣賞的後輩，她聲言是NewJeans，「不單可愛，而且有實力」；孝淵亦認同「儘管我不是她們的製作人，但仍為她們感到自豪」，秀英更開玩笑說：「我太喜歡NewJeans了，感覺好像是我生下來的，如果隊中老么Hyein是我女兒就好了。」說罷二人相視大笑。另外，YG娛樂公司前創作總監Sinxity日前亦在NewJeans結束直播後，透過社交媒體留言「全力支持NewJeans和閔熙珍」。