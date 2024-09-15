演協School Tour首站訪母校 古天樂教學弟妹減壓3招 壓軸開金口

【明報專訊】香港演藝人協會（演協）會長古天樂（古仔）關心社會議題，早前宣布在新學年開始，演協將會馬拉松式舉行School Tour，透過到訪學校關顧學生情緒，首站是他的母校迦密中學。前日古仔率領多名演協理事舉行第一站「PAG巡校遊：放飛EMO的拼勁」，獲全校數百師生鼓掌歡迎。古仔表示重返母校好大感觸，語重心長跟同學分享減壓心得，指成績分數不代表一切，不要比較，不要鑽牛角尖，還壓軸開金口唱《男朋友》，為活動掀起高潮。

古仔坐言起行，前日率領演協一眾理事，包括錢嘉樂、張繼聰、周家怡、小肥、岑珈其、游學修、趙善恆及J.Arie等，一起到他的母校迦密中學展開第一站「PAG巡校遊：放飛EMO的拼勁」，貼身關顧學生情緒問題。除一眾理事成員及王灝兒（JW）、樂隊ToNick外，還有迦密中學校友兼電影幕後人員鄭名輝、簡君晉、陳小娟、蘇裕邦、黃海及劉君冬等，校長何玉芬博士驚訝說「陣容勁過台慶」。當古天樂與一眾嘉賓出場時，即獲全校數百師生熱烈鼓掌歡迎，氣氛熾熱。古仔打頭陣分享重返母校的感覺，「好大感觸，諗番好多以前校園生活，剛才去廁所仲撞親個頭，證明我真係高咗」。

前校長感謝古仔 舊同學爆趣事

古仔感激母校栽培，與學弟及學妹打成一片，還爆料稱校長何玉芬博士是他早兩屆的師姐。他語重心長向在座同學分享減壓心得，「有三樣嘢好重要，首先分數唔代表一切，第二，千祈唔好比較，第三，唔好鑽牛角尖，遇到問題要同老師、同學講，講完仲有咩，就搵我哋啦」。

迦密中學前校長李步正（古仔就讀時的校長）亦拍片感謝古仔對母校的支持。跟古仔同屆同學鄭名輝分享讀書時趣事，指公認是型男的古仔在中學只是「第二靚仔」，第一靚仔另有其人。另一同屆同學則大爆古仔是排球健將，「我哋最鍾意一齊打排球，有個同學好似『技安』，古仔好保護我哋，我哋好鍾意殺波，佢會幫助我哋殺波」。

岑珈其游學修玩遊戲笑料百出

到場嘉賓均向學生分享減壓心得，呼籲好好控制情緒，張繼聰說：「我讀中學時鍾意打籃球，可以鍛煉球技，又有女同學望，亦會識到好朋友。」周家怡說：「讀書時無School Tour，就算有壓力都不知點搞，出嚟做事多了壓力，這世界個時鐘是不會停，但壓力總是會過，不要刻意諗。」JW、小肥表示透過自己專長建立信心，遇到壓力及負面情緒，會向身邊人傾訴。至於岑珈其、游學修跟學生大玩遊戲《口試王》，令現場笑聲不絕，JW、小肥、J.Arie及樂隊ToNick則分別獻唱多首歌曲，壓軸由古仔開金口唱《男朋友》，全場氣氛高漲。

娛樂組

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