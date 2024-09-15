Justin Timberlake認醉駕 罰3900元 25小時社會服務

【明報專訊】美國歌影雙棲男歌手Justin Timberlake今年6月舉行巡迴演唱會期間，在紐約州東漢普頓薩格港醉駕被捕，本月13日（周五）出庭應訊，Justin承認酒後駕駛，法官伊拉克（Carl Irac）判其罰款500美元（約3900港元）、25小時社會服務令，發表公共安全公告及本月13日起在紐約州吊銷駕駛執照90日。據美媒報道，法官最初對Justin認罪協商表示失望，認為處罰不足，對被告有利，最終控辯雙方就量刑達成共識。法官同時表示，Justin可在一年內自行選擇非牟利組織完成社會服務令。

今年6月，Justin Timberlake在薩格港被捕，警方指他當時在停駛標誌前繼續行駛，並急轉彎後，警察將他截停，發現他滿身酒氣，多次拒絕酒精測試。案件審結後，Justin向法院外集結的傳媒發表聲明，稱即使只是喝一杯酒，也不要開車，「有很多選擇，可致電朋友或召Uber、的士；我犯了錯，但希望任何人現在看到或聽到的，都要從這錯誤中學習」。他自言在跟薩格港一樣的小鎮成長，所以深明自己行為所帶來的影響，並再次道歉，「我只想向涉事的每個人道歉，由庭內到庭外的每一位，包括警察部門，我很感激，多謝大家」；又稱為確保安全，他要做好本分，希望每人也如此。據報當地酒後駕駛最高刑罰可判罰2500美元（約1.95萬港元）及入獄一年。