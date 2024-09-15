BTS柾國疑撐NewJeans惹爭議 僱勞部調查欺凌事件

防彈少年團成員柾國留言「藝人無罪」，被網民解讀為支持NewJeans，亦有粉絲不滿偶像言論遭騎劫。

【明報專訊】韓國防彈少年團（BTS）所屬事務所HYBE，與子公司ADOR社長閔熙珍的權力鬥爭，令後者一手捧紅的女團NewJeans捲入內訌漩渦，組合活動停擺，5名成員日前透過YouTube頻道直播，自爆受職場欺凌，事件引起社會熱烈討論，韓國僱傭勞動部昨日表示，收到逾百粉絲投訴，將會接手調查HYBE是否違反勞動法。據當地勞工權益組織「工作場所欺凌119」表示，NewJeans成員Hanni宣稱跟HYBE旗下女團ILLIT成員打招呼，後者經理人卻說「不用理她」，此舉已構成欺凌。

NewJeans又不滿HYBE無理解僱ADOR社長閔熙珍，令她們變成「孤兒」；不單粉絲，就連圈中人都紛紛開腔力撐，繼少女時代成員秀英、YG娛樂前創意總監Sinxity先後表態支持，元祖級女團S.E.S成員Bada及Eugene前日亦透過社交媒體上載二人合跳NewJeans舞曲《Supernatural》的片段。網民驚訝的是連HYBE旗下防彈少年團成員柾國，也在社交媒體留言「藝人無罪」，雖然沒有指名道姓，但他留下5個不同顏色的「心心」及「加油」表情符號，令人懷疑事件跟NewJeans有關。粉絲反應兩極，有韓國ARMY（BTS粉絲暱稱）表示支持並大讚偶像敢言，有內地粉絲則認為毋須過分解讀，擔心柾國無辜受牽連。