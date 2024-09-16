難三言兩語道出離婚原因 歐倩怡等錢使頻撲搵工

【明報專訊】歐倩怡今年5月與郭晉安宣布結束18年婚姻後昨日首度公開露面，以營養師身分擔任HOY TV節目《健康關注組》嘉賓。她早前在網上節目指當年患重感冒，發燒、呼吸困難兼狂嘔，攬着痰罐暈了，但枕邊人冷待沒叫救護車。郭晉安回應指不是事實，住所沒有痰罐。網民質疑歐倩怡的言論。

無新戀情 不抗拒拍拖

歐倩怡說：「20年沒在幕前工作，以後會小心點，我只是講出自己感受，算啦，過咗去，識我的人也知道我唔係咁，也會戥我唔抵。」傳她因出軌導致離婚？她表示離婚是溝通問題，家家有本難念的經，很難三言兩語道出問題所在，「我知道出面好多謠傳，首先我沒有新戀情，不屬實的事不需要回應，我不抗拒拍拖，到時睇緣分」。她以「郭生」稱呼前夫郭晉安，稱彼此是好朋友及家人關係。

住「豆腐膶」細單位

歐倩怡指娘家沒有地方，現在搬出來住「豆腐膶」細單位，子女跟前夫生活，大仔已到英國留學，中秋節會跟13歲細女食飯慶祝，上周在跳舞學校跟細女上台跳K-Pop，透露細女想當舞蹈員。是否已放下離婚傷痛？她說：「都隔了幾年，應該都丟淡了！所有事情已溝通好。」

歐倩怡稱再演戲或唱歌看緣分，「我都有點脫節，驚應付不來，會在營養師工作方面發展，之前在中醫診所返工，現在做講師及到診所做諮詢，希望可以到大學參與研究工作，再學吓嘢」。她稱從未為自己的事業拼搏，現在只專注搵錢，「真係好等錢使，現在經濟不好。我16歲入行，但打工和以前當藝人很不同，現在才第一次感受到打工仔辛酸，但因無做正職，所以又要頻撲搵工，咩都做吓囉！」

記者：林祖傑