梁釗峰演舞台劇變喊包 雲浩影自薦教柯震東廣東話

【明報專訊】商台叱咤903舞台劇《遺憾收藏館》假香港藝術中心壽臣劇院公演10場，昨日圓滿結束。導演朱栢謙和張志敏帶領商台DJ呂珮琳、梁釗峰、雲浩影、劉沛蘅和梁嘉進等演員，攜手謝幕大合照，眾人輪流分享演出感受。

劉沛蘅難忘演小三

首次演舞台劇的劉沛蘅說到經歷時又笑又喊，最難忘要演「小三」角色，為追求心中所愛大搞不倫戀，感謝導演為她塑造不算最討人厭的角色。雲浩影抱恙上陣，發燒又喉嚨痛，聲線怪怪仍堅持完成演出。

雲浩影與梁釗峰劇中演兄妹，兩人由排練到演出日夕相對兩個月，培養出感情和默契。釗峰大讚「阿妹」雲浩影帶病仍頂硬上演出好叻女，「我們演出期間遇到不少困難波折，幸最終迎刃而解，例如布景曾被扣關，中途又遇到颱風襲港，加上『阿妹』染病，台前幕後都驚被她傳染，要派維他命C。為演出此舞台劇，我被感動到喊足兩個月，這兩個月的眼淚等於我10年總和」。雲浩影大爆「阿哥」喊到流鼻涕，不止沾濕她服裝，還試過揩到她的手，非常難忘。

提到台灣型男柯震東日前在社交網發文，急尋教廣東話老師，雲浩影留言自薦，她解釋只是貪玩湊熱鬧，直認鍾意柯震東，因為夠靚仔，「看外表他是靚仔，實際互不認識，有留意他做戲不錯，算是實力派演員。平日好少機會，也不夠膽主動聯絡男生，驚會傳緋聞」。

雲拒絕被「包」

雲浩影覺得柯震東未必會回覆她，為免引起誤會，打算縮沙刪除網上留言。說到柯震東提出可以包食包住，雲浩影拒絕讓人「包」，「自己又不是欠兩餐吃，沒需要被人包。如果他真的來港，應該是我招待他，因為香港出名好客之道嘛」。

記者：林蘊兒