《有詭難言》佔亞軍 探討歧視偽紀錄片成黑馬 《嘩鬼家族2》美蟬聯票房冠軍

【明報專訊】鬼才導演添布頓（Tim Burton）相隔逾30年再拍續集的《嘩鬼家族Beetlejuice》，本月6日在美國開畫隨即稱冠，上周五新片開畫日亦蟬聯榜首；3部新片中以《思·裂》占士麥艾禾（James McAvoy）主演的《有詭難言》成績最好，佔亞軍位置；探討歧視的偽紀錄片《Am I Racist?》「爆冷」緊隨其後，動作喜劇《The Killer's Game》在新片中敬陪末席，票房還不如上映快兩個月的《死侍與狼人》。

米高基頓（Michael Keaton）、雲露娜維達（Winona Ryder）及珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）合演的恐怖喜劇《嘩鬼家族Beetlejuice》，上周五（13日）在美國映期踏入第2周，雖然面對3部新片挑戰，但單日依然收1440萬美元（約1.1億港元），蟬聯票房冠軍，在美國本土亦累收超過1.5億美元，成績亮麗。

《野孩子》7月曾撤檔 再上映內地稱冠

《有詭難言》（Speak No Evil）改編自2022年同名丹麥片，由《反恐局中局》占士華堅斯（James Watkins）改編及執導，占士麥艾禾片中扮演反派，故事講述從美國遷居倫敦的一家三口，受旅途中認識的家庭邀請，到後者位處鄉郊的莊園度假，預期中的美好周末卻演變成心力交戰的噩夢。《有》片開畫日收490萬美元，佔亞軍位置，美媒分析指該片口碑不錯，首周末3天可收1000萬至1300萬美元，以該片1500萬美元成本而言，快可封蝕本門。

保守派媒體Daily Wire的主持麥華殊（Matt Walsh）和導演賈斯汀福克（Justin Folk）合作拍偽紀錄片《Am I Racist?》，上周五開畫，以300萬美元成本，單日收196萬美元，爆冷位列第3，而且跟《有詭難言》一樣，快可收支平衡。據報該片是Daily Wire首齣在戲院公映的作品，內容類似《波叔出城》，講麥華殊喬裝成笨手笨腳的D.E.I（強調多元、公平和包容），參與反歧視工作坊，並訪問學者及專家，又實行各種實驗，包括發起簽名把華盛頓紀念碑易名為「弗洛伊德（George Floyd）紀念碑」（弗洛伊德2020年遭白人警員跪頸致死，觸發全美反種族主義及反警暴示威）。集合《銀河守護隊》戴夫巴蒂斯塔（Dave Bautista）及《盜墓迷城》蘇菲亞寶堤拉（Sofia Boutella）主演的動作喜劇《The Killer's Game》，僅收106萬美元，排在上映50天的《死侍與狼人》之後，位列第5。佔殿軍的《死》片單日仍收140萬美元，而且在美國累計已突破6.17億美元。

內地票房方面，今年7月曾經撤檔的《野孩子》上周五開畫，截至昨晚單日收4144萬人民幣（下同）稱冠，累計3天超過7200萬。《野》片由王俊凱擔正，取材自「流浪兄弟」真實事件，講述獨自流浪的馬亮，當小偷過活，遇上被家人遺忘的男孩軒軒，兩人彼此守護一起生活。第2至5位全是內地新片，依次為《一雪前耻》、《出走的決心》、《祝你幸福》、《全員嫌疑人》。荷李活片《異形：羅穆盧斯》上映31日依然守在第6位，內地新片《大場面》緊隨其後。優先上映的荷李活動畫《變形金剛初始篇》以464萬，位列第8，成績不錯。

紀錄片《里斯本丸沉沒》收近千萬

值得一提的是本月6日在內地上映的紀錄片《里斯本丸沉沒》，由方勵執導，講述二戰香港淪陷，1800名英軍戰俘被日軍送上里斯本丸商船，往日本途中，在中國舟山東極島海域遭美軍魚雷擊中，里斯本丸沉沒，過程中日軍撤走，最後由中國漁民拯救英軍384人，片中導演希望還原這段歷史。雖然是題材沉重的紀錄片，但在內地上映10日，累收近千萬，佔票房榜第12位，僅次於張家輝主演的《重生》、重映的《流浪地球2》及內地新片《江南：在愛開始的地方等你》。