曾助宣傳 曾志偉聞「美誠月餅」即閃

【明報專訊】TVB總經理曾志偉（節目內容營運）上月率TVB旗下小生花旦出席「三隻羊」集團香港分公司開幕活動，他們參與直播帶貨，介紹其中產品「香港美誠」月餅，志偉在直播短片中搭口講了句貨品價錢「169元3盒」。最近該品牌引爭議，「香港美誠」月餅在港沒門市及網購平台出售，產地其實在廣州和佛山。捲入「月餅風波」的志偉前晚現身港姐決賽並在賽後受訪，分享節目意見，記者提及「月餅」二字時，他聞言將手上的咪遞回給記者並轉身離場。

曾志偉受訪時稱首次貼中最後4強佳麗，「綵排已見她們表現好好，今（前）晚都保持到狀態，表現好突出」。談到今屆以全女班司儀，評判及表演嘉賓都是全女班。志偉稱這安排配合今屆港姐主題，亦希望給予機會新人，讚司儀做得流暢值90分，「不過我都有點技癢想復出，剛才都想一齊發問」。他稱親邀葉蒨文任表演嘉賓，對方為傳承答應，「她說不講酬勞，但要求最好燈光、音響及排舞，又親自揀聲夢歌手合作，她演出完美」。記者問志偉捲入「月餅風波」，他聽到「月餅」便遞咪走人。

許濤出席活動不受訪

上月「三隻羊」集團香港分公司開幕前，傳曾志偉是香港分公司老闆，開幕當日他以嘉賓身分上台並自稱「見證人」，TVB回應當日只是無綫藝員應邀出席商業活動。昨日無綫行政主席許濤聯同總經理（商務營運）蕭世和與助理總經理（企業傳訊）黃德慧出席《無窮之路IV》宣傳活動，記者提出訪問眾高層，宣傳人員表示他們不接受訪問。

記者：鍾一虹