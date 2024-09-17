【開箱】《我談的那場戀愛》 鄧麗欣「瓊姐」有條件拍續集

【明報專訊】《我談的那場戀愛》上周四正式公映前多次安排優先場，看來有信心靠口碑締佳績；電影有浪漫唯美感，略嫌前半獨白太多，近兩小時片長也可精簡，但編導借網騙講愛情真假也算成功。此片可能是吳君如從影以來最漂亮的一部戲，令人眼前一亮的卻是配角鄧麗欣，演詐騙集團大腦「瓊姐」，大可另闢故事拍前傳或續集。

拍得吳君如漂亮

故事講述婦科名醫余笑琴（吳君如飾）丈夫（張錦程飾）猝逝多時，抱着一試無妨心態下載交友軟件，以為在網上邂逅法籍工程師，實際是綽號「少年」（張天賦飾）的新手騙子李偉祖。少年誤打誤撞加入白先生（陳輝虹飾）為首的網騙集團，在瓊姐（鄧麗欣飾）指導下引笑琴上釣。少年的愧疚感與笑琴的期望與日俱增，關係愈來愈難分真假。

此片不是《孤注一擲》要揭露詐騙集團殘酷真相，雖然也借KK園區搞笑，但浪漫幻愛才是核心，由用色到攝影，以靚為依歸。曾為《媽媽的神奇小子》掌鏡的譚運佳，把年過半百的吳君如拍得出奇漂亮，據聞後者出動私伙上陣，恍如時裝表演，服飾手袋幾乎每場戲都沒重複。「首部劇情電影計劃」專業組得獎作品能以800萬有限預算，到北海道取景，都是台前幕後協作成果。片中詐騙集團猶如電影公司，同樣是夢工場，前者目的為騙錢，少年釣到富婆，有美術道具組同事幫忙製造禮物、修圖，讓目標人物信以為真，還有「編劇」度橋兼指導演員（少年）投入角色（法籍工程師），這設定不知真實程度，但搞笑亦有趣。

前半獨白太多欠理想

電影前半段太多利用獨白交代，若能多花心思推進劇情應更精彩。少年與女友父親的關係如果早點揭盅，前者個性與心態會更立體。然而此片道出寂寞與自我投射才是「受騙」因果，余笑琴向調查網騙的警察說：「你信就係真。」不覺受騙，因為最後發現那人真實存在，而且曾悄悄靠近；電影下半段在真真假假之間玩出浪漫感，笑琴亦圓了與丈夫忽然陰陽永隔的遺憾。

張錦程拍一場戲也交足功課；陳輝虹插科打諢，一貫的恰如其分；鄧麗欣最驚喜，扮演詐騙集團「編劇」瓊姐，似乎仍相信愛情，演來風情萬種，為少年打領帶一幕，性感而曖昧。不少網民建議這角色抽出來拍續集或外傳，未嘗不可。鄧麗欣近年演戲開了竅，片中只是配角，但演繹上的心思不曉得她自行揣摩，還是首次執導的何妙祺進言；無論如何，這將會繼《空手道》後成為其代表作之一。

上映日期：9月12日