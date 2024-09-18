劉嘉玲嘆一身飛債 將閉關排舞台劇 吳君如讚38歲崔始源似「小鮮肉」恨合作

【明報專訊】韓國型男崔始源、劉嘉玲、吳君如與陳可辛、何超瓊和周汶錡等前晚盛裝出席《M+慈善晚宴》，崔始源獲逾百粉絲到場支持，他親切走近合照，又獲同場嘉賓何超瓊等邀合照，大受歡迎。劉嘉玲與黃子華12月假演藝學院合演58場舞台劇，大呻買了數千張票仍欠很多飛債，透露老公梁朝偉曾想演舞台劇，但怕忘記台詞放棄，她對獲期待有壓力要閉關。吳君如自爆曾有機會跟崔始源合作，可惜最後未能成事，老公陳可辛不介意為二人寫一個愛情故事，笑吳君如現在喜歡張天賦這種小鮮肉，怕她嫌崔始源不夠後生，吳君如讚崔保養得宜，仍是小鮮肉。

記者：柯美

攝影：劉永銳

崔始源穿黑色西裝現身，在場逾百粉絲興奮歡呼尖叫，他識做走近粉絲打招呼和合照。其他嘉賓亦開心與他影相，已進入會場的何超瓊走出來與他擁抱及合照，崔始源非常友善，來者不拒。他滿場飛，入場不久又出來，再走近粉絲合照，勁親民。

劉嘉玲穿黑色性感晚裝佩戴綠寶石珠寶首飾高貴亮相，透露首飾是贊助，價值數千萬，很襯套晚裝。提到與黃子華12月演出舞台劇《香港式離婚》，10月正式綵排，她為演律師角色做資料蒐集，了解律師樓工作情况，背專業名詞和熟讀劇本。還學跳舞練身體語言，每天很充實。對於舞台劇加開至58場，門票秒殺，劉嘉玲很開心，同時壓力更大，希望做好一點，不會令觀眾失望。

做舞台劇如金蟬脫殼 獲益良多

會否再加場？劉嘉玲說：「我極限是64場《煙雨紅船》。」會否破《煙雨紅船》紀錄做100場？劉嘉玲嘩一聲，「做100場，豈非全年無得休息，休息後再做可以考慮，會否做Part 2，要睇其他演員檔期。（你有冇期？）我好似很多工作，又好似很空閒，有工作令自己開心就做，每次做舞台劇都好似金蟬脫殼，學到很多東西」。

劉嘉玲表示已認購了數千張門票，仍欠下一身飛債，不停有朋友透過她買飛，連移民多年的訓練班老師也致電給她。她無奈說：「我都冇辦法，多謝大家支持，會有壓力，但也是動力。」一向有運動習慣的她相信體力能應付演出數十場，但要注意飲食，戒煎炸、辣和油膩食物，保持身體在最佳狀態，不想到時出現什麼問題，因沒有B組演員代替，之後會閉關。

偉仔正在休息 未有新工作

劉嘉玲12月8日59歲生日，將在排練中度過，「今年是我大壽，劇組原本想幫我做生日，因為不能飲酒拒絕了，明年先搞。私下會同老公偉仔（梁朝偉）吃餐飯」。劉嘉玲大爆偉仔經常問她：「你又做舞台劇，唔驚嗎？」她稱偉仔會驚，「佢驚忘記台詞，要求比我更高，如果他接劇要閉關兩年。偉仔曾有一段時間有興趣做舞台劇，對方很好寫了個劇本給他，佢最終都話唔做。他是對自己有要求，不想做得不好。（鼓勵偉仔挑戰自己？）他一直有接受挑戰，之前拍的歐洲電影《Silent Friend》很好，是全新的梁朝偉，在歐洲幾個地方拍攝半年，正做後期，預計明年上映。偉仔正在休息中，未有工作」。

吳否認介紹林明禎給呂爵安

穿透視裙的吳君如透露服裝是陳可辛在紐約的潮店買回來給她，「他話適合我穿，雖然著這條裙好高難度，難得陳生買衫畀我，這晚活動講藝術就著出來」。陳可辛稱間中會買衫送給君如，不過經常買錯。君如笑說：「買珠寶、送銀紙就唔會錯。」

君如進場時見到崔始源，兩人擁抱打招呼，一直講不停，十分好傾。她表示很久沒見對方，幾年前差點有機會合作，「我監製部電影找他演出，大家傾好，他亦答應，最後我覺得他的角色寫得不太好，不好意思給他演而告吹，希望有機會再合作」。提議陳可辛寫個談戀愛故事給君如和始源合演，陳可辛表示可以，但取笑君如現在喜歡張天賦（MC）這種小鮮肉拍檔，驚她覺得38歲始源不夠後生。君如即說：「始源仍是小鮮肉，keep得很好。」

君如曾與呂爵安（Edan）合演電影，有否恭喜對方與大馬女神林明禎傳拍拖？她說不知道，陳可辛在旁說：「他追緊啫！」覺得兩人是否合襯？君如說：「不敢說這些，我冇見過，他又無帶來給我見，又沒透露，點敢話他們襯不襯。」不少人以為是她介紹林明禎給Edan認識？她澄清：「我都唔識林明禎，邊識那麼多人，拍戲先識到人，年輕人自由發展啦！」

周汶錡湊仔最佳喼弗方法

周汶錡穿大Deep V露背連身晚裝，狀態甚佳，被讚可再行天穚。她說可以考慮，不過現在出席活動居多，透露保持身形最好的喼弗方法是湊仔，兩子9歲及7歲，仍要照顧，男仔的活動能量很高。會否母子檔拍廣告？她說有人找過，老公不太想，覺得他們要先讀書。

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