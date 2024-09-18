被指跟出爐港姐冠軍撞樣 《愛‧回家》沈可欣：咁抬舉我

【明報專訊】無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》演員呂慧儀、張景淳、古佩玲與沈可欣等昨日出席中秋節活動。沈可欣被網民指比李嘉欣更似出爐港姐冠軍倪樂琳，沈笑言很多朋友傳相片指她與港姐冠軍撞樣，感到很愕然，「我話咁抬舉我？人哋後生和靚女咁多，老公楊證樺都話唔似」。她稱小學時有想過參選港姐，但當年參選年齡限25歲以下，她選擇學業放棄選美念頭，「25歲時讀演藝學院最後一年，冇理由放棄學位，加上自覺身材不夠好，過不到穿泳裝這一關。（有冇後悔沒參選？）有啲嘢整定，我好隨緣」。

張景淳趁停廠獨遊日本

早前因播出奧運賽事，《愛‧回家》劇組變相有充足存貨，眾人有突如其來的假期，張景淳相隔7年獨遊日本，拍檔呂慧儀未有同行，表示趁假期為教育中心準備新課程，與兒子開心收到購自東京鐵塔的鎖匙扣。她透露停廠後再返工，每個同事都精力充沛，佈景亦翻新，笑言可再拍多2000集。

呂慧儀表示中秋節要開工，晚上會和兒子散步同玩燈籠。張景淳表示不會加入，因想早收工會合羅天宇到美食展覽推廣自家品牌食品，今年品牌首次推出月餅。問月餅是否香港製造？他說：「去年在深圳起步，只在舖頭有得賣，始終香港門檻太高，暫時所有食品都在深圳製作，不過我們是香港人賣，就是香港品牌，希望有一日可回來香港。」他稱月餅銷情理想，但沒有賺到5000萬那麼多。

記者：林祖傑