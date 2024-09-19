網上充斥假娛樂新聞 主持節目講真話

【明報專訊】冰姐的網上頻道節目《冰姐的花樣人生》經營近一年，透露當初決定做網上節目因偶然機會，加上年紀大沒什麼細藝，很得閒，覺得玩吓開心吓無妨，不是刻意轉攻這範疇，「因為見到網上成日有好多假新聞，覺得為什麼知道是假的不出來講出真相？如果我知道就應該要講出來，自己亦有好多故事，如果不講就被淹沒了，值得為香港娛樂史，將真實個案講給大家知。大病後，發現很多養生知識，想藉平台分享，幫到像我這個年紀的人」。

讚嘉賓有貢獻

節目中有個「別來無恙」環節，冰姐邀請圈中好友「吹水」，找來很多好久不見的朋友大談近况。她大讚嘉賓有貢獻，除講近况，還分享不少人生經驗，如毛舜筠自爆如何教女兒善用零用錢。另一嘉賓1980年代歌手舒雅頌談到怎樣照顧中風的老公，冰姐說：「舒雅頌年紀大了，老公70幾歲，試過中風3次，她分享萬一老公再中風的應對方法，就是手袋總裝着一包繡花針，出事時用針剌老公手指腳趾。我覺得好有用，但未必是醫生認為最正確的方法，不過這是有人實踐和體驗過的，可能會幫到某些人也說不定。」

冰姐透露會陸續邀請圈中好友任嘉賓，包括倪淑君、夏文汐、胡慧中和江欣燕等，還有一班《至八會》姊妹，「會叫阿姐（汪明荃），嘟姐（鄭裕玲）就未必肯」。冰姐說這些都是認識了幾十年的朋友，絕不會要求嘉賓上節目要爆什麼，「若不想講，提都不用提，沒必要為此傷感情」。

記者：林祖傑