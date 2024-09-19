沈殷怡否認暗撻AK 擇偶條件高大白淨

【明報專訊】沈殷怡、駱振偉、蘇皓兒和李曼瑩昨日出席ViuTV綜藝節目《高質旅行包膠》宣傳活動，4人先後到東南亞各地「以身試伏」，嘗試「膠」質素景點。

AK為緋聞致電道歉

對於MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）女友Christy爆沈殷怡暗撻江𤒹生（AK），沈殷怡首次親身回應，「我們真的識了好耐，十幾歲中學時代參加歌唱比賽認識，咁多年都係好朋友，冇拍過拖，佢都冇追過我」。她稱不清楚為什麼會有此傳聞，覺得跟AK亦毋須有所避忌。可有與AK聯絡？沈殷怡說：「AK有主動打畀我，道歉話打擾到我。（有冇問番Frankie？）呢啲係佢哋嘅事情，佢哋會處理，所以冇搵。」問AK是否她喜歡的類型，她笑言：「我鍾意白雪雪、高高瘦瘦。（AK完全唔符合？）唔好咁講，應該話AK係屬於大家嘅。」

蘇皓兒被猛男托起旋轉

駱振偉談到今次跟3美女合作感榮幸，最深刻是代蘇皓兒跟猛男跳鋼管舞，「本來我和劇組安排驚喜給蘇皓兒，讓她跟猛男跳舞，我們在旁『剝花生』，點知她用手推我出去，這次體驗，知道她心地有多好」。

蘇皓兒笑言見到駱振偉玩得好開心，後來自己都跳埋一份，見識到猛男舞蹈員的身手，「好激烈，我整個人被一個男舞蹈員托起旋轉360度，電話也從褲袋跌落地上，幸好當日衣著密實，沒有走光。這次很好玩，因為我很少夜蒲飲酒」。

記者：鍾一虹