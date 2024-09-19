望新片捱到國慶日戲院半價 吳君如想18歲女受「情騙」累積經驗

【明報專訊】吳君如、張錦程、陳昭煊、何求和李煥林昨日聯同導演何妙祺和監製陳慶嘉及秦小珍到戲院出席《我談的那場戀愛》謝票場。新片上周四上映，截至昨午3時半，累計票房逾500萬，陳可辛到場撐老婆吳君如，夫妻一起做心心手勢。吳君如認為現在電影低潮，新片有此票房成績已很開心，希望捱到十一國慶，全港戲院優惠半價睇戲，有更多觀眾入場欣賞。吳君如笑稱希望18歲女兒陳是知早受「情騙」累積經驗，笑言要騙就早騙，年紀大更加傷。「機動娛樂」旗下藝人何求談戲中角色時，張錦程問何求的老闆鄭中基為何不到場？何求笑言老闆要開演唱會，鄭中基也有幫手，片中演吳君如前度。

記者：柯美

攝影：劉永銳

吳君如表示《我談的那場戀愛》講網騙，題材新鮮又貼地，謝票時有不少觀眾跟他們分享被騙經歷，她最關心觀眾有否被騙色。她自言也有電騙經歷，「有次接到電話錄音，問我選聽廣東話還是國語，選了廣東話，接聽的人都是講國語，呃都呃好啲。我有時間就同佢玩吓，叫佢搵個識講廣東話嘅人，然後cut線。點知佢再打來，質問我為何掛線，真搞笑，呃人都這種態度」。

張錦程不敢問愛女有否拍拖

君如覺得新片像警世電影，女兒同學的媽媽看完，都說要推介給朋友，免受欺騙。張錦程透露19歲女兒也需要看這部片，因耳仔軟，容易受騙，最驚是被「騙心」，傷害了弱小心靈，「我教她上網傾吓偈先，睇耐啲時間，真人都要觀察耐啲」。他不知亦不敢問女兒有否拍拖。

君如與女兒陳是知（Jillian）像朋友般相處，無所不談，不過大嘆Jillian至今仍未拍拖，「十八九歲的女仔要有感情生活。（暗戀人？）她的性格有少少高傲。女兒4歲時，我已問她有否喜歡的男、女同學。長大後，我又問她有否遇到觸電的人，結果都是沒有。明年就上大學，希望佢呃人又好，人哋呃佢都好，都是經驗，但不要傷到個心」。她和張錦程異口同聲說會密切關注女兒的一舉一動。

君如不知女兒能否當接班人

說到十一國慶，全港戲院票價半價，君如覺得是好事，希望《我談的那場戀愛》上映至國慶，知道有觀眾看了5次，她的女兒也看了兩次，因Jillian很崇拜自己和爸爸陳可辛，父母的電影全都會看。她又透露女兒想參與幕前演出，會修讀表演。Jillian是否做她接班人？君如說：「不知她有幾搞笑，佢比較嚴肅，而且都要有我們那麼幸運才可以。」

此外，香港戲院商會聯同所有會員舉辦「10．1半價睇好戲」活動，全港59間商業戲院10月1日國慶假期全日所有場次，不論任何放映格式和影院的戲票均一律半價，戲票將於9月25日（星期三）中午12時起陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售。當日逾80套電影上映，還有「全城好戲FUN大抽獎」，鼓勵市民入戲院睇戲，藝人甄子丹、吳慷仁、謝霆鋒、吳彥祖、張繼聰等拍片支持。

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