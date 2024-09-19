【娛樂場】《解密》 尊古錫劉昊然師徒暗戰

【明報專訊】內地演員兼導演陳思誠執導及編劇，改編自中國「茅盾文學獎」得主麥家同名長篇小說的新片《解密》，由劉昊然、荷李活影星尊古錫（John Cusack）、陳道明和吳彥祖等演出。

原著作者讚陳思誠最佳導演人選

陳思誠首次以文學作品為根基創作電影，被小說主題「每個人都是獨特的密碼，這一生就是解密的過程」吸引，決定拍攝這個故事，「麥家的小說可供解讀和挖掘的空間很大，他的故事拓展了讀者的視野與想像力，我們不僅被男主角的命運在時代碰撞下的改變而有所觸動，也對神秘的密碼破譯領域有全新理解」。麥家對這次跟陳思誠合作很滿意，「我認為陳思誠是執導電影《解密》的最佳人選，他不論對小說的理解，還是我看到電影的完成度，都讓我感到意外。彷彿不是我在選導演，而是命運為電影作出的選擇」。

《解密》故事圍繞孤僻的天才容金珍（劉昊然飾），自幼失去父母，在外國傳教士教導下學會了解夢，傳教士去世後，再被叔父小黎黎（吳彥祖飾）領養。容金珍進了充滿知識的世界，擁驚人數學才能的他師從數學教授希伊斯（尊古錫飾），兩人關係密切；隨着戰爭爆發，希伊斯不得不離開，容金珍生活逐漸回歸平靜。此時鄭某（陳道明飾）的出現徹底改變了容金珍的命運，他捲入神秘的701組織，開始解密隱秘的戰綫。容金珍不知道，自己的對手正是恩師希伊斯，師徒的密碼博弈悄然展開。

劉昊然減肥變醜投入角色

《唐人街探案》劉昊然飾演容金珍，角色對他來說很大挑戰，「容金珍是個非常難塑造的角色，身為演員要將麥家筆下那麼強大的文字力量呈現於畫面，是很大挑戰。解密不僅是容金珍的工作，也是他的使命，在破解那些複雜密碼過程中，也在破解自己人生的謎題」。劉昊然為讓容貌與原著角色更貼近，刻意減肥，希望看起來更瘦弱，又將濃密眉毛拔掉不少，通過造型將髮線後移，使頭髮看起來很稀疏，使他彷彿換了個人，與角色幾乎混為一體。

尊古錫飾演希伊斯，片中與金容珍亦師亦友，透露接拍原因，「我看完劇本後非常推崇《解密》這故事，精彩好看、風格創新。我很喜歡跟導演陳思誠一起工作，他很清楚自己想要拍什麼樣的鏡頭，非常精確」。

《解密》全片以IMAX特製拍攝，戲中多場夢境，無論是抽象且深奧的數字組合和密碼，還是展現容金珍潛意識的奇異夢境，都透過IMAX鏡頭呈現大銀幕中。這些在原著小說以文字形式留白，電影則需要將這些充滿想像力的情節和元素通過影像呈現給觀眾。

《解密》9月26日香港上映