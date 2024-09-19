奉俊昊《米奇17號》預告曝光 羅拔柏迪臣驚見「自己」

【明報專訊】《上流寄生族》奧斯卡得獎導演奉俊昊執導的荷李活新片《米奇17號》（Mickey 17），落實明年1月28日在韓國率先開畫，美國緊隨其後同月31日上映，香港確實映期未定，預計明年1月開畫。

《米奇17號》改編自美國作家Edward Ashton的科幻小說《Mickey 7》，講述在殖民星球上，複製人負責執行危險任務，每次犧牲後便保留記憶，然後移植到下一個複製人身上。《吸血新世紀》男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）飾演複製人「米奇17號」，在任務失敗後遭遺棄，被人類救活，返回基地，驚見「米奇18號」已經取代自己。《農情家園》連尚燁（Steven Yeun）、《馬克白夫人的誘惑》娜奧美艾奇（Naomi Ackie）及《鬼眼》東妮歌莉蒂（Toni Collette）亦有份主演。

《米奇17號》昨日公開首支預告，講述羅拔柏迪臣在地球生活不如意，決定移民外星，加入「先耗隊」，他的記憶與肉身多次被複製，其間前往雪地、外太空等地方執行「死亡任務」。米奇17號在一次死過翻生後，遇上米奇18號，機制因「重複」而產生混亂，相關組織誓要將兩個米奇一同消滅，兩人既要逃亡又互相廝殺。羅拔柏迪臣一人分飾米奇17號及18號，他看見「自己」時嚇到彈開，大曬喜劇天分。

文：蘇珮欣