張繼聰率MIRROR出戰籃球賽 DJ隊長森美制定致勝策略

【明報專訊】商台宣布《903 AllStar籃球賽》於11月23日假亞洲國際博覽館舉行，今年由903 DJ組成「九零三人隊」對戰張繼聰領軍的「歌星勇士隊」，參與歌手及組合包括MIRROR、ERROR、Dear Jane、Lolly Talk、P1X3L、ROVER、VIVA、林愷鈴、馮允謙和譚旻萱等。

張繼聰自嘲唔落場贏面大

張繼聰讚隊員陣容強勁，球技了得，自言任隊長責任重大，與大部分歌手打過波，「MIRROR、吳林峰、馮允謙、譚旻萱都好打得，基本上全部都打得好好」。至於新加入的女隊員，他未知眾人球技，但外表亮麗，落場會好出色。

張繼聰表示非常尊敬「九零三人隊」隊長森美，「我是從低角度仰望森美，他幾乎每日去練射波，好多長者打六通拳、甩手操，森美就去射波，將晨運同籃球完美結合，帶起新的潮流，年紀不是重點，心態先最重要。至於我哋嘅殺手鐧，是減少我的出場次數。全隊年紀最大係我，少啲出場，可以減少拖累隊友嘅機會，我唔落場就會贏」。

森美連任「九零三人隊」隊長，稱勝出策略是針對「歌星勇士隊」弱點，「本來大家是好朋友，今次真的要化成仇敵。『歌星勇士隊』隊員球技精湛，個個都燦爛、瀟灑、具光芒。不過他們的團結力一定冇我哋咁好，會針對這個弱點。我們練習了好多個星期準備，會以默契取勝。他們贏個人技術，我們贏團體精神。其實贏輸不緊要，最緊要打出一場競爭激烈的精彩球賽」。

娛樂組