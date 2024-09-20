《魷魚遊戲》開播3周年 Netflix拍片谷第2季 李政宰讚「父女」闖關構思出色

李秉憲（左起）、李政宰及魏河俊輪流讀出觀眾對《魷魚遊戲》第2季劇情的推測，大讚有創意。

【明報專訊】影視串流平台Netflix連日公布新劇消息，昨日趁《魷魚遊戲》開播3周年，乘勢公開第2季宣傳海報之餘，主角李政宰、李秉憲及魏河俊亦拍片回應網民對新一季內容的推測，例如《絕世KOL》朴圭瑛及前女團IZ*ONE成員曹柔理加盟，可能飾演李政宰女兒，兩人攜手闖關，李政宰聞言大讚「好橋」，未知是否被觀眾猜中劇情走向呢？

文：蘇珮欣

Netflix史上最高收視節目《魷魚遊戲》，第2季將於12月26日上架，第3季結局明年播出。《魷魚遊戲2》陣容強勁，除了原班人馬包括李政宰、李秉憲、魏河俊及孔劉繼續演出，更加入《奔跑愛情》任時完、《山茶花開時》姜河那、《絕世KOL》朴圭瑛、《黑暗榮耀》朴成勳、《日與夜》梁東根、前女團IZ*ONE成員曹柔理、男團BigBang出身的T.O.P、《Sweet Home》李鎮旭、《D.P：逃兵追緝令》元志安等。

第2季故事發生在首季結局3年後，贏得「魷魚遊戲」的456號玩家成奇勳（李政宰飾）誓要揪出幕後組織，藉以終結這個殘酷遊戲。他利用巨額獎金執行計劃，首先到地鐵站尋找當年邀請他參加遊戲的神秘人（孔劉飾），其後發現摧毁這個組織的唯一方法，就是再次參與遊戲。

最新海報似有暗示

有傳Netflix為免劇情外泄，已向所有演員及工作人員下達「封口令」，嚴禁劇透。昨日趁《魷魚遊戲》開播3周年，公開全新海報，只見穿著粉紅色制服的守衛拖着392號參賽者屍體，移向身後貌似禮物盒的黑色棺木，並印上「遊戲不會停止」的宣傳標語，似是有所暗示。另外，今日將會公開第2季最新預告片。

除了海報外，Netflix昨日亦公開李政宰、李秉憲和魏河俊的答問片段，名為《影迷理論》，三人讀出世界各地觀眾對第2季內容的猜測，從中窺探故事走向。有觀眾認為李秉憲與李政宰地位同時升級，前者由遊戲負責人變成富豪觀眾，後者則接力主持遊戲，對於上述推測，李秉憲直言「有趣但相差很遠，我還是喜歡做主持」。

另有觀眾估計，今屆加盟的朴圭瑛或曹柔理或會扮演李政宰女兒，長大後與父親一同挑戰「魷魚遊戲」，李政宰為了保護愛女，必須作出艱難的抉擇。李政宰聞言大讚：「這位觀眾應該加入我們的編劇組，想像力真的很豐富。」

傳拍《Moving 2》救亡

其他猜測包括首季向李政宰追債的流氓，將會參加「魷魚遊戲」，李政宰趁機向他們報復，隨即遭到否認。李秉憲透露今季新增多款遊戲，同樣來自韓國，跟觀眾估計加入外國遊戲無關。李政宰亦認同今季遊戲方式更新鮮、驚喜和無法預測。

另有韓媒報道，影視串流平台競爭激烈，以7月為例，Netflix訂戶以1111萬繼續領先，TVing有756萬排第二，餘下順序為Coupang Play（611萬）、wavve（439萬）及Disney+（接近300萬），據報後者由去年9月高峰期錄得434萬訂戶，跌至今年8月只有285萬，流失率逾四成，有見及此，該平台計劃投資500億韓圜（約2.9億港元）開拍《Moving超異能族》第2季，現正與原作者兼編劇姜草商討拍攝細節。