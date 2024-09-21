高票當選 提名角逐最佳國際劇情片 《九龍城寨之圍城》代表香港出戰奧斯卡

【明報專訊】古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤及張文傑主演電影《九龍城寨之圍城》今年5月上映叫好叫座，票房收逾1億元，位列香港華語電影票房第二位。昨日傳來好消息，香港電影製片家協會推薦提名該片代表香港角逐第97屆奧斯卡金像獎最佳國際劇情片，導演鄭保瑞及一眾演員都大感興奮，古天樂表示好開心及榮幸，他是第一次憑香港電影提名角逐奧斯卡，將香港武術及情懷帶到全世界，讓更多人了解香港電影。

娛樂組

香港電影製片家協會按照美國電影學院角逐奧斯卡最佳國際劇情片之選片準則，決定推薦《九龍城寨之圍城》代表香港角逐第97屆奧斯卡金像獎最佳國際劇情片。是次推選，「奧斯卡金像獎最佳國際劇情片——香港區評審委員會」從2023年11月至2024年9月期間上映之所有香港電影中挑選，當中《九龍城寨之圍城》佔高票數當選，獲提名代表香港參加角逐。

古天樂：將武術及情懷帶到全世界

《九龍城寨之圍城》早前入圍第77屆康城影展「午夜展映單元」，導演鄭保瑞率領古天樂、林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑出席記者會及行紅地氈，受到觀眾歡迎。現在獲提名代表香港角逐奧斯卡金像獎最佳國際劇情片，台前幕後均甚感雀躍。導演鄭保瑞與古天樂均表示好開心及好榮幸，古天樂說：「我第一次憑香港電影入圍提名角逐奧斯卡，可以將香港的武術同情懷帶到去全世界，讓更多人了解香港電影，同時間可以帶領新一代演員邁向國際，感到非常興奮。」

「城寨四子」感榮幸 伍允龍驚喜

「城寨四子」林峯說多謝各界對《九龍城寨之圍城》的欣賞，還有機會走進奧斯卡，這齣電影是整個團隊的努力，榮幸能夠參與。劉俊謙說聽到有機會代表香港電影去到奧斯卡參賽，感恩觀眾對這部電影的支持，不管結果如何，團隊上下一心的努力，今天的成績已經是對他們最大的肯定。胡子彤亦說無論角逐成功與否，都是對團隊一個肯定，「希望今次有機會角逐奧斯卡，令到本地電影業界更有動力做好香港電影」。張文傑希望透過今次讓更多人喜歡香港電影、香港動作電影。伍允龍說：「第一個反應好驚喜同興奮，估不到自己在美國睇香港功夫片長大，兜一個圈，自己參演的香港功夫電影會在奧斯卡出現，非常感謝《九龍城寨之圍城》團隊的付出。」

《老狐狸》代表台灣出戰

據台灣傳媒報道，文化部影視及流行音樂產業局上月宣布，導演蕭雅全執導的《老狐狸》代表角逐第97屆奧斯卡金像獎最佳國際影片。今年報名奧斯卡金像獎參賽甄選的電影有14部，經甄選委員討論後，投票通過由《老狐狸》代表台灣參賽。文化部推薦理由為：「1980年代末期台灣社會變遷、經濟劇烈衝擊下的階級寓言，從意念、敘事、佈局到生活細節描寫，解析人性極為深刻。」蕭雅全表示：「能在一年一度的機會中代表台灣電影，我為《老狐狸》感到光榮。我們所有努力，都不止是讓台灣，也包括國際觀眾喜歡台灣電影。」男主角白潤音獲知主演電影代表台灣角逐奧斯卡，表示相當開心。

林峯為老婆開生日派對

另外，林峯太太張馨月前日34歲生日，她昨日在社交平台分享老公林峯為她開派對慶祝的照片，又留言感謝老公的生日驚喜，禮物超喜歡。

生日會擺滿紅色主題的氣球和鮮花，還有3個生日蛋糕，其中一個是林峯所送。林峯親手寫生日卡，寫上「老婆，溫馨歡喜盎然，歲月有妳相伴！林峯」。出席派對的朱庭萱在社交平台公開現場多張照片，其中一張是林峯與張馨月甜蜜惜惜。