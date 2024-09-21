容祖兒構思開網上頻道搞笑 盼啟德體育園開騷

【明報專訊】容祖兒前晚出席聲演動畫電影《荒野機械人》首映禮，試玩扭蛋機，開心展露童真一面。同場還有葉泓聲一家及黃劍文等。容祖兒表示侄女原本來撐場，但身體不適未能現身。電影講述親情，她看試片時忍不住爆喊，更喊濕一盒紙巾。近年較少拍電影的她稱沒有戲癮發作，正構思開網上頻道拍短片搞笑，「好想同朋友拍一些無聊至極的短片，第一個對象是阿Sa，第二個是關智斌。內容可以是真實生活，例如拍攝我們私下約食飯和打麻將情况，真的很無聊又搞笑。也想找謝霆鋒，他很會隱藏，但一開口講說話就好好笑，可以Chok住笑，他才是搞笑高手第一名！」有提議眾人合作拍賀歲片，容祖兒自嘲遭老闆楊受成潑冷水，「老闆說有我的演出就不會投資，因等於倒錢落海。希望靠今次聲演電影，可以一雪前恥和起死回生」。

英國搖滾樂隊Coldplay明年4月在啟德體育園舉行演唱會，容祖兒早前到新加坡觀賞樂隊表演，對在新場館開騷感心郁郁，承認已向公司表達意願，期待能幫她申請並爭取到適當日期和場次。如能在容納5萬人的地方開騷，認為興奮多過大壓力，很想突破上次在紅館的演出。

葉泓聲心急追仔繼後香燈

陳樂榣去年為老公葉泓聲誕下女兒Gia，近日宣布再懷孕佗B仔，兩年抱兩湊成「好」字。陳樂榣前晚帶同跟前夫所生的女兒Aria，跟葉泓聲欣賞電影，葉泓聲說：「父親得我一個仔，從小已有概念要努力繼後香燈，太太一早知，她壓力都大。」他擔心將來跟子女有代溝，決定趁年輕盡快生小朋友。陳樂榣透露長女會呷妹妹醋，出現爭寵情况，會用禮物安撫。

黃劍文10月開騷邀譚輝智任嘉賓

黃劍文10月開演唱會，正揀歌和重新編曲，預告挑戰連場舞蹈，已邀請譚輝智任表演嘉賓，「我好欣賞譚輝智，他不算有好多技巧，卻好用心、單純地唱歌」。

記者：林蘊兒