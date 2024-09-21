為《美麗40路》任決賽評判 黃智雯首亮相ViuTV不怕得罪無綫

【明報專訊】ViuTV選美真人騷《美麗40路》昨日錄影決賽《美麗40路最美一夜》，11強參賽者施展渾身解數角逐冠、亞、季軍，節目將於9月29日晚播出。去年約滿無綫離巢的黃智雯聯同方皓玟、香胤宅擔任評判；41歲黃智雯不擔心令無綫不高興，覺得主題適合自己，希望有不同嘗試。她昨日穿鬆身衫惹懷孕揣測，稱是影相角度引起誤會。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

離巢無綫後的黃智雯首次跟ViuTV合作，稱感覺新鮮，亦重遇很多昔日工作伙伴和熟悉面孔，「我一直想試新事物，好開心今次有機會做選美評判，我都是選美出身，感覺特別，亦有留意這節目，很期待睇到參賽者的表現。（有何審美準則？）不止睇外表，談吐、內在美都會增加吸引力，我心目中有3個女神，喜歡鍾楚紅的自然美、鄭秀文夠活力、郭藹明有智慧又淡定，覺得這年代女性可散發自信」。問到幫ViuTV倒戈無綫，會否怕舊東家不高興？她說：「不會，這個節目主題幾適合我，大家都去到這個年紀；第二，覺得不需要局限在某一個地方，有合適角色和劇本都想嘗試，其實一直有洽談不同的劇本及舞台劇，我是演員，都想跟不同演員合作。」

開設網上頻道節目幫人圓夢

黃智雯又否認懷孕，稱影相角度令人產生誤會，生BB會順其自然，不過她確實有「BB」將於下月出世，就是開設網上頻道節目，「開節目是我的願望之一，花了很多心機搵班底及策劃節目內容，拍攝幫人圓夢的節目，參加者有素人和我的粉絲，暫時拍了幾集。（有否幫『胡說八道』姊妹圓夢？）我當然想請她們做嘉賓，希望之後集數可以找她們拍」。

擔任主持的孫慧雪（阿雪）性感打扮甚搶鏡，黃心美笑言望見有窒息感覺，阿雪笑說：「心美露纖腰逼死我就真！我當媽媽後會豐滿一點，沒有胸墊。（老公批准？）他未知，今（昨）晚不准他來。」心美指阿雪和劉明軒才是師姐，較她早入行，反而擔心自己做騷時感動落淚。阿雪笑說：「心美叫我在必要時搣她，幫她控制情緒。」

孫慧雪黃心美為負評解畫

有網民批評黃心美主持技巧生疏、說話沒尾音及欠笑容，阿雪發呆和嘈吵。心美對此說：「等我回去看重播，如果有不足的地方會改善。阿雪都有留意網上評論，有轉告我，我們拍真人騷每天開工10多小時，有時以為拍緊參賽者，不知道自己入鏡，無可能長時間保持笑容，也不知道是否得罪了攝影師。」阿雪指節目拍攝流露真性情，笑言以後要多巴結攝影師，希望拍到最靚的一面。

文芷苓翁貝怡入到11強當贏

參賽者文芷苓與翁貝怡一起受訪，談到入圍11強心情興奮，更準備跳舞出場。文芷苓說：「我準備了殺手鐧，跳鋼管舞，但不計分，只是一項表演。」翁貝怡稱首次公開跳舞，由於沒跳舞底子，只是賽前接受了一星期排練，無論表現如何都要求來捧場的親友拍掌支持。談到得獎信心，文芷苓說：「除非奇蹟出現才攞到冠軍，參加比賽享受過程，已經開心。」翁貝怡亦沒想過攞獎，「我不是表演者，只是普通人，入到11強已在心裏頒冠軍給自己」。

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