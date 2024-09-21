袁偉豪張寶兒望追女 薛家燕赴加國拍劇

【明報專訊】薛家燕（家燕姐）、羅霖、黃洛妍、袁偉豪與太太張寶兒等前晚出席《星光璀璨繽紛夜》慈善晚宴。去年11月誕下兒子袁晞祐（袁咕碌）的張寶兒已收身，表示之前忙湊仔，最近才有時間做運動，開始平衡生活。袁偉豪笑稱太太為安排兒子每天行程很「燒腦」，他有幫手及接送兒子上學。

張寶兒表示兒子5個月大已返學，不是想培養成為尖子，只是去玩，以前任由小朋友自由發展，現在湊小朋友有更科學的方法，會帶兒子上鍛煉班，鍛煉腰部和按摩，令他坐得直一點，他們從旁學習，返家照做，獲益良多。她雖然知道很多育嬰知識，但自問未有資格出書教人。袁偉豪聞言笑說：「生多幾個先。（計劃生多少個？）兩個夠了，希望下個是女，湊成『好』字。聽聞生女要少吃肉，我本身少肉多菜，隨緣吧！」他做湊仔公休息10個月，演出的劇集存貨已全部播出，準備好隨時再拍劇，等公司安排。

家燕姐應莫文蔚媽媽莫何敏儀邀請擔任表演嘉賓，最近主持飲食節目《家常便飯爭霸戰》吃肥了，亦學到很多家常小菜，自稱入得廚房出得廳堂，但工作太忙沒時間下廚，只能將學到的傳授給家傭。她透露將赴加拿大拍攝當地劇集，「要全英語演出，我無問題，酬勞以美元計算，是開心價」。劇中演女強人，沒有感情線。

記者：柯美