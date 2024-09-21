《魷魚2》李政宰擎槍指嚇李秉憲 祖曼堅尼路加盟《One Piece》第2季扮海盜

【明報專訊】影視串流平台Netflix一連4日舉行網上節目巡禮Geeked Week，壓軸一場粉絲聚會前日在美國亞特蘭大順利完成，《光豬舞壯士》男星祖曼堅尼路（Joe Manganiello）擔任活動主持之餘，同時宣布他將加盟《One Piece》第2季，扮演反派海盜「Mr.0」。會上播出《魷魚遊戲2》最新預告片，李政宰擎槍指向戴上面具的李秉憲，氣氛劍拔弩張；其他即將播出新劇如《星期三2》、《地獄公使2》及《怪奇物語5》等亦公開預告或花絮片段，令觀衆目不暇給。

在長達兩個多小時的Netflix Geeked Week粉絲活動上，穿著印有《魷魚遊戲》參賽者「000」編號綠色外套的祖曼堅尼路率先登場，向現場數千粉絲推介該平台即將播出的新劇、動畫及遊戲，焦點之一正是《魷魚遊戲2》最新預告片，講述上季結局贏得「魷魚遊戲」巨額獎金的456號玩家成奇勳（李政宰飾），擎槍指向房門外的遊戲主持李秉憲，兩雄對峙氣氛緊張，然後鏡頭一轉，觀眾熟悉的粉紅制服守衛、裝滿獎金的透明錢箱，以及塗上5色跑道的運動場等，最後成奇勳一覺醒來，赫然發現自己再次身處「魷魚遊戲」休息室，加上畫面顯示「遊戲不會停止」的宣傳標語，令人對12月26日上架的新劇充滿期待。

《地獄公使2》金聖喆接棒演出

另一重點韓劇《地獄公使2》，亦推出最新預告；上季飾演新興宗教「新真理會」領袖鄭晉守的男星劉亞仁，由於涉毒被捕，今季改由《無路可走：輪盤賭》金聖喆接替，片中的他自稱早於20年前已獲告知要下地獄，經過「獄火」洗禮，終於死而復生，由灰燼逐漸變回人類，為劇情走向帶來更多可能。

日本動漫改編的真人演出劇集《One Piece 2》已經開鏡，飾演主角「路飛」的墨西哥男星伊納基高代（Inaki Godoy）透過宣傳短片，分享他跟一眾演員圍讀劇本的情况，氣氛輕鬆愉快，片尾更驚喜出現新角色「索柏」背影，這個以電腦CG製作的馴鹿醫生，感覺相當逼真，粉絲應該收貨。除此之外，現場亦公布今季新角色名單，祖曼堅尼路扮演外號沙漠之王、能把身體變成沙粒的海盜「Mr.0」可謂入形入格，至於《Anna》俄羅斯女星蕾拉阿寶娃（Lera Abova）飾演路飛新拍檔「妮可羅賓」，網民亦普遍讚好。

鬼才導演添布頓（Tim Burton）監製兼執導、珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）主演的《愛登士家庭》外傳劇集《星期三》（Wednesday）第2季，暫定明年推出，目前仍在趕拍，雖然未有預告可看，大會仍播出幕後拍攝花絮，包括珍娜最新校服造型、添布頓指導她演出等畫面，好讓粉絲望梅止渴。

動畫方面，改編自熱門電玩《英雄聯盟》的《奧術》，2021年推出時叫好叫座，第2季亦是最後一季將於11月9日上架；同屬電玩改編的《盜墓者羅拉：不朽傳奇》（Tomb Raider: The Legend of Lara Croft），搶先下月10日登場，論吸引力卻不及改編美國軍事間諜小說家Tom Clancy《縱橫諜海》系列的《Splinter Cell: Deathwatch》，請來《焦點追擊》男星利夫舒華伯（Liev Schreiber）聲演特務主角Sam Fisher，雖然推出日期未定，單看預告片已值得等待。