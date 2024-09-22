澄清與保錡屬朋友關係 菊梓喬：沒情侶紋身無同居

【明報專訊】37歲菊梓喬與緋聞男友吳卓羲關係撲朔迷離，上月被爆與33歲ERROR成員保錡疑發展地下情。有指保錡經常到菊梓喬荃灣寓所過夜，兩人更被目睹拍拖買廁紙，保錡大方承認與菊梓喬「了解中」，更被紋身師爆手臂內側紋上細小的綠色心心圖案，跟菊梓喬左手的紋身圖案一樣，「姊弟戀」似乎浮面。不過菊梓喬前晚出席慈善晚宴，對保錡的緋聞一一否認，又避談與吳卓羲是否已分手。

記者：林祖傑

兩隊男團MIRROR與ERROR成員接連爆出戀事，MIRROR呂爵安（Edan）承認對大馬女神林明禎有好感，並正展開追求，但兩人均表示現在是朋友關係。至於ERROR成員保錡跟菊梓喬傳姊弟戀，保錡曾將社交網的頭像換上菊梓喬愛用的綠色心心，又被指在手臂內側紋上綠心，跟菊梓喬左手的紋身圖案一樣，疑似情侶紋身；又有拍到他們結伴買廁紙傳同居。保錡曾在訪問中表示視菊梓喬為女神，喜歡對方的歌，在社交平台有聯絡。傳出緋聞後，保錡表示跟菊梓喬了解中。

指兩紋身非一模一樣

菊梓喬跟保錡爆出姊弟戀後，前晚首度公開露面，戴上手袖出席晚宴。她否認刻意遮掩紋身，解釋因穿得少布手凍。對於保錡被指紋上同款情侶紋身，她說：「邊個情侶？唔係情侶紋身，佢唔係特登為我紋。我有問佢係咪跟我？佢解釋因拍攝節目被要求紋身。兩個紋身唔係一模一樣，我紋『無堅不摧鑽石心』，提醒自己要為音樂奮鬥努力，王菲與謝霆鋒才叫情侶紋身，我唔會約保錡紋情侶紋身，因為佢唔係謝霆鋒。」說時拉開手袖讓大家看清楚紋身圖案。

做完Gym陪保錡買廁紙

菊梓喬承認陪保錡買廁紙，稱廁紙不關她事，「我哋做完Gym約咗食嘢，佢話要買廁紙，唔通叫佢自己去買咩！係保錡粉絲影我哋。」她否認與保錡同居，是跟妹妹及貓狗同居。問是否與保錡拍拖？她說：「我想澄清我哋嘅關係，係互相追蹤對方社交平台嘅好友，已建立咗一年嘅關係，佢無追求我，我亦唔興追求人，我似呢啲人咩？有好消息再話畀大家聽。」

鍾意有事業基礎好人

問可抗拒姊弟戀？菊梓喬說：「我覺得愛情無分任何嘢，如果某日有真愛，我任何嘢都可以接受，就算對方係女仔都好，只希望不再孤單，我呢啲中女，去到某個年紀只希望開開心心。」她稱只鍾意心地善良、不煙不酒、沒不良嗜好、有事業基礎的好人，因始終不是小朋友，不能亂決定。問保錡向她表白可接受？她說：「要睇吓佢講咩先，因為佢好搞笑，好多時都講笑，唔知邊句真邊句假。」

不太肯定是否單身

是否與吳卓羲已分手？菊梓喬兜圈避談：「了解中！我發現『了解中』係一個潮語，咁樣答完就咩都唔使答。」現階段是否單身？她說：「我唔係太肯定，如果我肯定就會好肯定，可能有好多揣測令其他人有好大壓力，我本身好正能量，無什麼壓力，唔希望畀別人任何壓力。」