暴瘦因疫情頻密隔離胃口變小 錢小豪粉碎患癌傳聞 證健康無問題

【明報專訊】61歲演員及武術指導錢小豪近年因身形暴瘦，令外界關心他的健康，更傳出患上癌症。錢小豪早前做直播，網民焦點放在他骨瘦如柴的身形，紛紛叫他保重。黃秋生亦在社交平台發文關心，希望他一切安好，身體健康。錢小豪近日到台灣出席公益活動，澄清患癌傳聞，解釋變瘦是之前疫情返內地隔離，食得不好胃口變小，稱開心及精神，每年做身體檢查，只是眼睛有輕微的青光眼問題。

錢小豪在台灣出席公益活動，同場有公益大使林岱縈，一同呼籲大家伸出援手，幫助弱勢社群。小豪精神奕奕跟傳媒打招呼，親自粉碎患癌傳聞，他拍心口稱自己非常健康，「看我多有精神！」他指傳聞不是事實，所以沒想過要特別解釋。他說變瘦是因為前幾年疫情，往返香港及內地工作，每次要在飯店隔離21天，因為不喜歡那些食物，變成一天只吃一餐，久而久之胃口漸漸變小，「我很好，每天都很開心、很精神」。

隔空感謝同學黃秋生關心

錢小豪稱最重時有176磅，現在約138磅，健康方面一切沒問題，「看我多精神，每年都有做健康檢查，是有一些小毛病，眼睛有輕微的青光眼問題，滴眼藥水就好」。他說當時看到黃秋生發文，馬上跟對方聯絡，「所有人都很關心我，我們是小學同學，一直都有聯絡」。不過他們在香港影視圈多年卻未曾合作過，錢小豪開玩笑說：「他太變態，都是演變態戲。」他指兩人很熟，常私下開玩笑。

剃光頭抽組織化驗非化療

錢小豪提到有輕微青光眼，是年輕時拍武打片留下的職業傷患，每次下雨背部都會疼痛，笑稱這也是他能預知下雨的特異功能。又透露之前剪頭髮，被髮型師發現頭皮有兩塊黑斑，就去看醫生剃光頭抽組織化驗，當時還被誤會「患癌化療」，他稱結果很正常，「3個月前有做檢查，腸胃什麼都沒問題」。他稱16歲踏入演藝圈，拍攝許多武打戲，也因為如此無法買保險，直到去年60歲才開始投保，「年輕時拍動作戲，很多保險都買不到。我60歲退休了，貴一點也要買，結果保險員說60歲差不多了」。

林岱縈讚開朗活潑無架子

林岱縈首次跟錢小豪見面，難以用言語表達內心驚喜，「我很開心也很驚訝，從小看小豪哥的電影長大，沒想到會看見他出現在我眼前，小豪哥真的是個很開朗、活潑、沒架子的人，跟大家都可以打成一片，很不可思議」。錢小豪教林岱縈講廣東話，嚴格要求她的發音要標準。林岱縈將於年底舉辦公益演唱會，熱情邀約錢小豪到時再來台灣參與，被錢小豪搞笑拒絕，「我沒空，我不要來」。

娛樂組