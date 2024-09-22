《一日三餐》首播搶《好搭檔》結局收視

《好搭檔》結局一集南志鉉（左）與張娜拉（右）的角色各為其主，但關係依舊友好。

【明報專訊】《大發不動產》張娜拉與《小女子》南志鉉合演韓國SBS電視台劇集《好搭檔》，開播以來收視節節上升，最高錄得17.7%，前晚播出第16集大結局，收視不升反跌，比上集少1.5個百分點，報15.2%，雖然未能創新高，但仍是同時段冠軍，力壓MBC的《白雪公主非死不可》，前晚第10集收視6.1%，比上集微跌0.4個百分點。

據韓媒分析，《好搭檔》結局收視下滑與有線頻道tvN綜藝節目《一日三餐：Light特別篇》開播有關，兩者播放時間重疊40分鐘，難免分薄成績。《一日三餐》由《暴君》車勝元及《破墓》劉海鎮演出，兩人相隔4年再度合作，首集請來韓國人氣演歌歌手林英雄擔任嘉賓，帶挈收視高開11.5%。事實上，《一日三餐》系列收視向來理想，上季「漁村篇5」首集錄得9.2%，「漁村篇2」首播收視12.8%，更成為系列最佳開播成績。香港觀眾可在「黃Viu」收看《好搭檔》，《一日三餐：Light特別篇》則在tvN Asia（NowTV CH155或MyTV SUPER）播出。

《好搭檔》最後一集講述離開大正法律事務所的張娜拉自立門戶，並接下前上司的離婚官司，後者遭妻子以丈夫疏忽照顧家庭為由提出訴訟，還委託南志鉉為代表律師，兩師徒勢在庭上「開戰」。不過張南二人均看穿自己的當事人並非執意離婚，故安排他們對話，解開夫婦問題。劇集尾聲張娜拉的女兒與父親和好，南志鉉也成為獨當一面的離婚律師，大團圓結局。

文：蘇珮欣