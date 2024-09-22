【開箱】《望月》 溫情小品擁抱失去 月缺後月重圓

【明報專訊】羅耀輝自《幸運是我》後，相隔8年交出第2部執導的劇情長片《望月》，都算長時間，並同樣拍攝人情小故事，今次聚焦李麗珍、陳湛文與李靖筠飾演三口之家各人的煩惱與秘密，雖然小品格局，卻選擇在中秋節上映，看來電影公司對此片十分有信心。

一家三口各懷心事

《望月》故事講述父親在美珍（李靖筠飾）小時候離家出走，再也沒有回來，留下母親瑛姐、大哥阿風和她。一家三口表面和睦相處，但每人心中各有秘密。美珍在便利店工作，每日受經理的氣，心神全都寄託在交友app上認識的男生；阿風（陳湛文飾）生意不順，與妻子詠（李芯駖飾）分居，卻在家人面前假裝恩愛；瑛姐（李麗珍飾）為家人勞心勞力，其實仍對多年前一件令丈夫離去的事感到內疚。

對比《幸運是我》講述無家可歸青年與患有腦退化症的婦人忽然同一屋簷下，慢慢建立比親人還親的關係與責任感，男孩慢慢成長；跟羅耀輝的前作相反，《望月》換成女孩的成長，美珍才是主角，雖然看來她的戲分跟阿風相若。《望月》也不及《幸》片戲劇化，最離地也可能最貼近現實的人物，已是《幸》片主角陳家樂飾演的公司老闆何總，由篤信風水到頤指氣使，阿風來檢查公司魚缸，他卻邊說話邊剪指甲，完全是《春嬌與志明》裏面說的「一世人流流長總會遇到幾個人渣」的範例。陳家樂客串兩場，倒喜感十足，值得一讚。

避免煽情婆媽

此片以月為題材，用疫情期間的香港為背景，每個人都戴上口罩，又有生父迷思，但親情好像不是重點，片中也極力避免煽情和婆媽，不像《過時·過節》大搞夫妻父子矛盾的家庭衝突。看着月亮等父親回家，由瑛姐傳承給女兒美珍，但父親同樣是缺席的角色，此片溫柔地告訴觀衆如何接受失敗，就像黃霑作詞的《家變》，羅文是這樣唱的，「月缺後月重圓，始終都會相對襯，人間的波折，經得起挫折」。瑛姐失去丈夫，也失去所愛，但相信緣分的她，最後得到一對體貼又孝順的兒女；阿風婚姻失敗，太太要求離開，生意也處處碰壁，然而屈居工作室，隔壁就住了一個樂天的朋友阿凱（楊偉倫飾），偶然上門插科打諢，排解了他的寂寞；美珍迷惘，沒有目標，癡心錯付交友網認識的男孩David（戴玉麒飾），結果一夜情後對方失蹤。日式餐廳廚師Tim（周祉君飾）點醒了美珍，也指向此片主題，向美珍說「不甘心」才致命，「我用了3年時間才接受到自己不再是足球員」，唯有接受失敗，擁抱缺失，才能走下去。

美珍重遇生父（張松枝飾）的一場拍得不錯，李靖筠演來大有進步；最喜歡美珍最後沒打算相認，而是跟哥哥說，只知道父親最鍾意哪種煙和酒，然後他們家多了一頭貓，美珍稱之為「廖家第4名成員」；對家的定義，羅耀輝跟《幸運是我》倒是一致。

上映日期：9月19日