發文「了解中係咪打咗羽毛球」 雷深如稱沒指名道姓 無意抽呂爵安水

【明報專訊】黃夏蕙（夏蕙姨）、周殷廷與藍奕邦昨日以粉紅大使身分出席於西九文化區公園舉行的《Pink Dot HK 一點粉紅2024》，由於落雨，工作人員撐傘攙扶夏蕙姨進場。P1X3L、小肥、雷深如（J.Arie）、何洛瑤、Kiri T等冒雨唱歌表演。

MIRROR成員呂爵安（Edan）早前承認與林明禎「了解中」，J.Arie在社交平台發文：「『了解中』係咪即係打咗羽毛球啦？」Edan錯手按讚，引起熱烈討論，J.Arie遭網民責罵多口和抽水。她首次回應：「都2024年啦，為何還要避忌地講（性）？我覺得『打羽毛球』是了解一個人的方法之一，不需要忌諱，我亦有『了解中』、『打羽毛球朋友』。現在好多藝人都用『了解中』來形容拍拖階段，究竟即係什麼階段呢？我只是發問，沒有指名道姓，亦不止Edan一個用此字眼回應。」J.Arie承認發文後，社交帳號多了很多人關注，強調非有心抽水，自覺行得正企得正，不擔心被誤會。不過她最近已關閉該社交帳號，形容光榮結業，盼點到即止，並有意以公眾人物身分宣揚正確性教育。

周殷廷拒追李幸倪

周殷廷早前第一次以歌手身分回新加坡舉行個唱，獲香港粉絲前往支持，又重遇小學及中學同學，特別感觸及很大衝擊，有衣錦還鄉感覺好神奇。他最近與好友李幸倪（Gin Lee）在節目提到過去爆喊，有網民認為兩人性格和背景相近，提議他們在一起，周殷廷斷言落閘說幾夾和幾襯都好，跟Gin Lee只是好朋友，自小認識對方家人，大家諗多了。

記者：林蘊兒