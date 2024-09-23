【娛樂場】響應「世界視聽遺產日」 重映《新蜀山劍俠》4K數碼修復版

【明報專訊】自2005年起，聯合國教育、科學及文化組織將每年10月27日定為「世界視聽遺產日」，奠定視聽遺產為地域文化的重要地位，藉此加深社會大眾對視聽遺產保育的認識。響應今年「世界視聽遺產日」，香港電影資料館特別重映1983年《新蜀山劍俠》4K數碼修復版，讓更多觀眾有機會在大銀幕欣賞這齣殿堂作品。

導演徐克向來醉心武俠世界，《新蜀山劍俠》牽涉大量仙俠奇幻元素，在當時電腦特技尚未大行其道的環境下，並不容易拍攝。徐克排除萬難，參考片廠的土法技術，率先引進荷李活的先進視覺特技，推陳出新，以豐富奪目的影像，帶領觀眾馳騁於古代東方神話國度，盡顯其天馬行空的想像力，以及敢於從傳統中大膽求變的精神，對本地電影工業的革新。

資料館首次修復奇幻武俠片

星空華文傳媒有限公司提供《新蜀山劍俠》的菲林素材，授權資料館數碼修復，以香港版原底片、聲片及字幕片為基礎，為影片4K數碼修復，讓這部經典電影以4K修復面貌重現銀幕。今次亦是資料館首次修復包含大量特技鏡頭的奇幻武俠片，別具重要意義。

《新蜀山劍俠》由鄭少秋、林青霞、劉松仁、元彪、孟海、洪金寶、翁倩玉、李賽鳳和徐少強等主演，元奎、元彪、馮克安和孟海擔任武術指導。電影改編自還珠樓主的武俠小說《蜀山劍俠傳》，背景為五胡亂華兵荒馬亂的蜀山，南海派大俠丁引（鄭少秋飾）遭血魔附身，僅得小和尚一真（孟海飾）、西蜀兵狄明奇（元彪飾）、仙堡門徒若蘭（李賽鳳飾）逃脫，3人結伴到天刀峰訪尋李亦奇道長（翁倩玉飾），求取紫青雙劍拯救蒼生。

徐克越洋聘《星球大戰》特技專家

徐克當年不僅說服嘉禾投資《蜀山》，還越洋聘用荷李活片《星球大戰》特技專家，又成立特技小組，戲中大量使用土法模型特技，以敦煌石窟為概念打造瑤池仙堡，又以光學特技製紫青雙劍。還結合本地的「威也」（吊鋼絲）特技，以光彩奪目的影像和精彩的武打場面，展現奇幻的武俠世界。徐克把中國神話現代化，大開想像之門，結合中國神話、武俠和歷史，以影像呈現東方玄幻。

戲內集儒釋道三家，馳騁人魔仙三界，把書生劍客和敦煌飛天共冶一爐，飛劍飛仙鎮妖入魔，異象紛陳，格局大視野闊，氣勢磅礴，訴說亂世中各家自掃門前雪，禍延蒼生，自強必先團結，充滿了徐克的俠客情懷。

觀眾可於映後談與《新蜀山劍俠》製作的動畫師林紀陶和特技音效師鍾有添交流，影評人曾肇弘任主持。

《新蜀山劍俠》4K數碼修復版

日期：10月27日下午二時

地點：香港電影資料館電影院