鍾柔美頂替炎明熹出席品牌活動 不擔心影響友誼 永遠心連心

【明報專訊】炎明熹傳因續約問題未談妥遭無綫「雪藏」，工作量大減，近月未有公開露面。她早前曾與劉沛衡及樂隊ROVER為銀行理財品牌拍攝宣傳片，品牌前晚在沙田舉行活動，卻由鍾柔美頂替炎明熹出席，鍾柔美表示由公司安排，不擔心影響與炎明熹的友誼，大家的心永遠連住。她早前擔任港姐決賽表演嘉賓，獲網民讚靚過同場佳麗，她覺得各有各靚，對自己要求好高，只滿意嘴細同眼大。同場陳凱韻（甘比）透露古天樂早前到其鈎織店，不用花很多時間便鈎織出手袋，對方好有滿足感，但拒透露手袋送給誰。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

鍾柔美（Yumi）前晚與甘比、劉沛衡及樂隊ROVER出席活動。Yumi一臉倦容，表示最近忙於學業及為新劇拍通宵戲，試過連續3日只睡三四小時，劇組知她要上學有遷就時間，預計要延至11月才拍完，她說：「係有少少辛苦，雖然唔瞓覺會死，但趁後生當然要捱多啲，所以OK的。」對於頂替炎明熹（Gigi）出席活動，可擔心影響友誼，她說：「又唔係嘅，我諗公司最近先決定叫我出席這活動，都是公司安排，我真的不知原本是Gigi做，因為我最近很忙，也沒有聯絡Gigi，坦白講無乜留意新聞，但我覺得Gigi的心永遠都和我們連住，友誼仍然響度，完全不會有什麼尷尬。」

Yumi鍾意自己嘴細眼大

Yumi早前擔任港姐決賽表演嘉賓，獲網民激讚靚過同場佳麗，問可覺得揀錯參加歌唱比賽不去選美？她說：「唔會，我想唱歌，都開心，但覺得各有各靚，我對自己要求好高，只覺得及格，有點不滿意塊面同個鼻太大，鍾意嘴細同眼夠大，其他全部都麻麻哋。」

甘比爆古仔親手鈎織手袋

甘比帶同女兒劉秀樺出席，透露古天樂（古仔）早前到其鈎織店，不用花很多時間便能親手鈎織出手袋，好叻仔，她說：「古仔初初都估唔到會做到，佢都好有滿足感。」她不肯透露古仔會將手袋送給誰。

提到早前為網上頻道拍片飾演一角，甘比稱參演因希望令大家開心。是否對演出感興趣？她說：「唔係！所以唔好睇小自己，我本來都睇小自己，都夾硬去畀啲開心大家。（會否再拍多啲？）無咁嘅訴求，所以唔需要喇！」

劉沛衡置業再觀望兩年

劉沛衡表示一直有買樓計劃，已儲夠首期，不過覺得現在不是入市好時機，再觀望兩年才決定。ROVER成員雷濠權（Jason）希望學習不同的投資方法，他經常澳門及香港兩邊走，有目標在兩地買樓，希望數年內成功。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com