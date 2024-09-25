首次為歷史文物聲音導航 張智霖自詡字正腔圓無懶音

【明報專訊】張智霖昨日到香港故宮文化博物館出席「中華文明溯源」特別展覽開幕禮，為展覽擔任聲音導航，講解遺址和文物的故事。他表示首次為歷史文物聲音導航，覺得很大挑戰，同時亦令他大開眼界及認識很多詞彙，「以前聲演動畫電影，第一次導賞文物真的不容易，不可以沒有感情，但又不可以太有感情，很複雜。（要糾正懶音？）我字正腔圓，沒有懶音，可能我是處女座，追求完美，所以朋友有懶音，我會糾正，太太靚靚（袁詠儀）和兒子魔童跟我一樣沒懶音」。他希望透過今次聲音導航，讓更多年輕人認識中華文化，聽到他的聲音，感受到廣東話之美，兒子對中華文化都感興趣，他在家中讀稿，有問兒子是什麼及一起研究。他透露有關方面原本想他兼做普通話版，不過他婉拒了，「無謂獻醜」。

拍畢《赴山海》專注搬屋

談到工作，張智霖表示剛在橫店完成新劇《赴山海》，現可專注搬屋事宜，「要學斷捨離，我負責電器用品，以及將多年來的照片和剪報數碼化，在過程中發現以前一本記事簿，當時都是記錄裝修家居，估不到相隔10多年，現在跟以前一樣，又忙於裝修」。新居會否擺放些古董？他稱展覽中的古董是無價寶，自己買不起，但有收藏現代畫，亦去過拍賣會競投心水畫作，「都有舉手，亦成功過，可能自己眼光獨特，沒有人跟我爭。畫作有升值，不過以欣賞為主」。

記者：柯美