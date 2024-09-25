洪嘉豪恐懼結婚生仔 暫時最愛自己

【明報專訊】洪嘉豪、Serrini（梁嘉茵）昨日出席珠寶活動。Serrini笑言曾買名貴蝴蝶設計戒指，原本打算送給媽媽，最後據為己有。洪嘉豪愛戴飾物襯衫，曾提議陳蕾夾份買對鑽石耳環，一人一隻，但被對方請食檸檬，他笑說：「陳蕾知我搵笨，叫我不要太傻想太多。人生有這樣的朋友都好，提醒我要慳錢。」有否送首飾給女生？他稱沒有，自己都不捨得買。他打算完成10月澳門演唱會買對鑽石耳環，一隻給自己，一隻送給媽媽。不是送一對給媽媽？他笑言一齊戴有意思，鑽石黃金不及一片真心。他曾收粉絲送的衣服，覺得不好意思，自此下令不准他們破費送名貴禮物，「粉絲買唱片、演唱會門票及參與應援活動，已無條件支持我，叫他們有餘錢買東西給自己，若想表達心意，簡單送零食、公仔、DIY小禮物就好」。32歲洪嘉豪已屆適婚年紀，身邊不少朋友成家立室，但他對結婚生仔仍有恐懼，「我還有好多目標，有好多地方想去闖蕩，暫時最愛自己，沒受別人影響恨拍拖，有緣分就了解一下，但不會強求」。他不怕談戀愛遭粉絲反對，相信粉絲會100%支持他。

記者：鍾一虹