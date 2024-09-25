P.Diddy涉性罪行被捕 圈中好友噤聲割席 里安納度稱「多年不見」被批說謊

【明報專訊】紐約警方上周以涉嫌敲詐勒索、性販運、涉及賣淫的州際運輸等罪名，拘捕54歲美國饒舌男歌手P.Diddy（原名Sean Combs），曾經參與他舉辦「白色派對」的圈中好友悉數噤聲，擺明劃清界線，亦有外媒翻舊帳，公開金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）多年前出席有關派對的合照，英國《每日郵報》引述里安納度的身邊人稱：「他跟案件無關，且跟P.Diddy已多年不見。」卻遭網民踢爆他在2019年仍為P.Diddy慶生，且看里安納度何時親自解畫。

根據紐約法院的刑事起訴書指出，P.Diddy在過去數十年來「虐待、威脅和脅迫他周圍的女性和其他人，以滿足其性慾、維護其聲譽、隱瞞其行為」，又指他經營犯罪企業「性交易、強迫勞動、綁架、縱火、賄賂和妨礙司法公正」。P.Diddy上周被捕至今，法院仍然拒絕保釋申請，還押候審。《人物》雜誌昨日報道，他在紐約拘留所期間，曾獲准致電家人，跟子女簡單交代案情，「他們感到震驚又難過」。P.Diddy育有7名子女，年齡介乎未滿兩歲到33歲不等。

被指是頭號邀請嘉賓

隨着案情曝光，傳媒及網民紛紛翻其舊帳，挖出P.Diddy自1998年至2009年期間，在他的豪宅舉行圈中聞名「白色派對」的大量照片，令到曾經獲邀出席的圈中好友包括他的舊愛珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、樂壇天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey）、Jay-Z與Beyonce夫婦、《喬布斯》男星阿斯頓古查（Ashton Kutcher）、真人騷女星Kim Kardashian、Paris Hilton，以及里安納度狄卡比奧等人人自危，至今無人肯為P.Diddy發聲，擺明跟他割席。

現年49歲的里安納度一向是荷李活著名的「派對動物」，英國《每日郵報》昨日刊登他跟P.Diddy在1998年舉行「白色派對」的場內合照，當時二人均穿著全套白衣，一臉青澀的里安納度手持類似「香煙」物體，P.Diddy則拿着香檳酒樽，貌似賓主盡歡，P.Diddy曾在某次訪問中表示「里安納度是白色派對的頭號邀請嘉賓」。有關照片曝光後，據報是里安納度的身邊人向《每日郵報》記者解釋：「他跟案件無關，雖然在事業發展初期，他曾參與類似活動，但都只是家庭式派對，現在他已不會亮相，而且二人已多年不見。」

7月否認涉案本月被捕

網民隨即「踢爆」發言人的謊話，力證里安納度與P.Diddy曾在2004年7月一同亮相民主黨全國代表大會，2019年更獲邀出席後者的50歲生日派對，「多年不見」言論實在難以立足。事實上，P.Diddy自去年11月遭女歌手兼舊愛Cassie控告強姦及性虐待，其後卻戲劇性地宣布庭外和解後，接連再有自稱受害者入稟，據英國《衛報》統計，截至今年7月止，他至少捲入8宗同類官司，曾透過發言人稱：「從未性虐待或性販賣任何人。」且看法院能否還他清白。