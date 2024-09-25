《雷霆特攻隊》預告曝光 科倫絲佩芝率眾救「哨兵」

【明報專訊】今年7月舉行美國聖地牙哥動漫展，Marvel電影公司率先播放超級英雄片《雷霆特攻隊》（Thunderbolts）首條預告，直至前晚終於網上曝光，同時公開首張宣傳海報，一眾主角包括科倫絲佩芝（Florence Pugh）飾演第二代「黑寡婦」、她視為父親的前蘇聯特工「紅色保衛者」大衛夏巴（David Harbour）、《黑寡婦》反派「模仿大師」奧嘉古莉寧高（Olga Kurylenko）、《蟻俠2：黃蜂女現身》反派「幽靈」漢娜莊卡雯（Hannah John-Kamen）、在《飛隼與寒冬戰士》以「新美國隊長」自居的懷特羅素（Wyatt Russell）、「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan），以及扮演全新角色「哨兵」的《壯志凌雲：獨行俠》路易斯布文（Lewis Pullman），他們擠在狹窄空間內互相糾纏，看着科倫絲一臉無奈的樣子，感覺荒誕又有趣。

從預告片段可見，茱莉亞杜里福斯（Julia Louis-Dreyfus）飾演中央情報局局長華倫天娜，徵召黑寡婦、幽靈及模仿大師等人執行營救「阿卜」的任務。根據Marvel漫畫所講，阿卜正是擁有百萬太陽爆發能量的超級英雄「哨兵」，戰鬥力超越「雷神」，可是內心潛藏邪惡人格「虛無」，或許成為本片的最強反派。正如華倫天娜所說：「這個世界只有壞人，和更壞的人，沒有其他了。」由於她拯救阿卜的動機可疑，因此惹來「寒冬戰士」暗中監視，最後更與黑寡婦等人展開飛車追逐戰，敵我身分難明。

《雷霆特攻隊》由美劇《齮齕人生》積舒利亞（Jake Schreier）執導，將於明年5月2日在美國開畫，台灣提前在4月30日上映，香港映期則有待公布。