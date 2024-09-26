滴酒不沾 腰粗滲孕味 黃翠如無否認有喜 看上天安排

黃翠如與老公蕭正楠在澳門的茶餐廳被「野生捕獲」，前者被指戒凍飲，疑似有孕。（網上圖片）

【明報專訊】黃翠如與丈夫蕭正楠結婚6年，婚後多次傳出有喜消息，惟一直未能成事。黃翠如早前在潮州被網民拍下穿鬆身裙與波鞋逛街，輕微凸肚飄孕味，疑造人成功。之後她跟蕭正楠在澳門的茶餐廳被「野生捕獲」，黃翠如被指叫凍檸茶「走冰」，網民熱議她是否懷孕。黃翠如傳懷孕後，昨日首次出席公開活動，見她不時用手遮肚外，持香檳祝酒時，她滴酒不沾。問到是否有喜？她沒否認，只說：「看上天安排。」

記者：林蘊兒

黃翠如身穿鮮紅色吊帶長裙亮相美容儀產品活動，向來纖瘦的她身形略為發福，腰肢比之前較粗，隱約滲出孕味。拍照時她全程甜笑，不自覺常用手掩肚，步履亦小心翼翼。活動安排眾嘉賓手持香檳杯祝酒，黃翠如滴酒未沾，她解釋向來甚少喝酒，不過承認近期飲食方面會特別小心。

無向新手媽媽連詩雅取經

問到是否懷孕，黃翠如沒正面回應：「Edwin（蕭正楠）現在日日煮飯給我食，知道大家一直都追問，好感激大家多年的看顧，正等待上天安排。」是否怕胎兒小器，暫時不可以公布好消息？她笑笑口答：「等緣分！」她否認身形有變和凸肚，強調依然很瘦，可能是服裝問題。再追問是否有喜，黃翠如沒有否認，「看上天安排，抱順其自然心態，明白有時不能強求，如果真的有喜會很感恩」。

提到好姊妹連詩雅最近成為新手媽媽，黃翠如不時探望又大曬合照，強調見面只是主力吃東西，不是學定湊BB，亦沒有取媽咪經，母愛方面更不及陳自瑤。

黃翠如羨慕連詩雅坐月後已火速收身，回復昔日靚女狀態。她表示一直不停有工作，稍後要宣傳新劇《黑色月光》，未知幾時再接新劇，暫時沒有向公司申請假期休息，因她的合約沒有包含假期。講到應該可以申請放產假，黃翠如重申生BB的事要看緣分。

胡鴻鈞貪靚賴尊重觀眾

同場的胡鴻鈞為美容儀產品代言人，現場為模特兒做示範，表示自己有水腫問題，加上年紀漸長，皮膚不及以前好，「我承認貪靚，因為做幕前，都屬正常，保持狀態是對觀眾的一種尊重。平日工作後必徹底落妝，然後敷面膜再塗精華液，總之好勤力護膚，慶幸有運動，所以身體沒有水腫」。胡鴻鈞透露最近推出全新國語歌《City Light》，嘗試電子音樂風格，又首次挑戰rap兩句，起初感不自在和少許尷尬，需要慢慢適應，希望給歌迷驚喜。