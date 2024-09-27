陳曉華否認年底嫁朱敏瀚 郭晉安避談前妻歐倩怡等錢使

陳曉華承認跟朱敏瀚（圓圖）是很傾得來的朋友，對方是否她喜歡的類型要再多了解。（攝影/記者：林蘊兒）

29歲2018年香港小姐冠軍陳曉華早前突然傳出與32歲朱敏瀚秘戀兩年，將於年底到外地結婚，二人一直未回應，傳聞疑幻疑真。陳曉華爆緋聞後，前晚出席無綫劇《金式森林》煞科宴，首度公開露面，春風滿面的她雖否認婚訊，但避談與朱敏瀚是否拍拖，形容彼此是談得來的朋友，又說要再了解多些。同劇的郭晉安對於前妻歐倩怡離婚後表示經濟有壓力等錢使，他稱不方便回答對方的問題，雙方有因子女問題溝通。

記者：林蘊兒

《金式森林》監製林志華與演員羅蘭、郭晉安、羅子溢、何廣沛、陳曉華、莊子璇、何依婷和羅天宇等前晚出席煞科晚宴。被指跟朱敏瀚秘戀的陳曉華心情大好，答問題時不時開心得手舞足蹈似「暈船浪」，甜笑解釋因劇集煞科後有充足睡眠才回復青春、可愛及活力，與拍拖無關。

緣分到 不抗拒拍拖

問到與朱敏瀚年底結婚的傳聞，陳曉華笑笑口否認：「當然不是，報道出街時，剛從深圳拍完外景回港，因為當時發病狂咳都幾嚴重，病了個多月，才沒有做任何回應。」她避談和朱敏瀚的關係，但沒有否認拍拖，形容二人是傾得來的朋友，強調目前事業為重，趁近日劇集煞科有些空閒時間，都想多去了解身邊人。

陳曉華斬釘截鐵說一定不會閃婚，又話未感覺到朱敏瀚追求自己，「如果緣分到，一直都不抗拒拍拖，事業和愛情可以同步，只是緣分一直未到」。她沒公開擇偶要求，只說一投入拍劇就似消失一樣，較難維繫關係，對於朱敏瀚是否她喜歡的類型，陳曉華說：「尚未了解清楚，要再了解多些先，我不太鍾意靚仔，好難界定朱敏瀚是什麼類型。監製教我看事物不要只看表面，要認識耐一點和多些了解才可以清楚對方為人。」

羅子溢自嘲家中沒地位

郭晉安劇中與陳曉華演夫妻，有不少對手戲，對於拍檔傳年底與朱敏瀚結婚，他笑說：「吓！我老婆咪同我結咗婚囉，她和我一齊肯定是春風滿面。」羅子溢稱專注拍劇，沒留意其他人的花邊新聞，透露多年前當新人演技麻麻，有幸跟郭晉安拍《古靈精探B》和《團圓》，獲對方提點；相隔10多年後再合作，希望現在能獲郭晉安肯定。

郭晉安反擔心羅子溢嫌自己過時，不介意互相交流，「子溢現在很不同，思想和觀察角度比較闊，有不同觀點，可能經歷很多。他現在都是爸爸，我在他這年紀時，未想過原來湊小朋友帶來好多問題」。羅子溢承認當父親壓力大，自嘲家中沒地位：「家裏有皇太后（外母）、皇后（太太楊茜堯）、公主（女兒）及王子（兒子），就是沒有King（國王），我只是家中總管。」

歐倩怡早前接受訪問，透露離婚後獨居，要搵錢交租及生活開支，經濟有壓力，承認好等錢使，要努力搵工。問郭晉安會否幫助前妻？他說到這個階段不方便回答關於對方的問題，彼此有因子女問題溝通，他已習慣新的生活方式，拍完戲後將重心放回自己公司，學習經營。

新婚何依婷造人順其自然

何依婷稱在內地拍劇期間，同事經常一起叫外賣，因此增磅，婚後忙拍劇的她未遭丈夫投訴，「他想我多拍劇和工作，否則嫌我常煩着他。不過拍完劇趁休息，會去短途旅行充電」。會否造人？何依婷表示順其自然，小朋友是上天賜的禮物，不會強求。

莊子璇首次拍劇最擔心表現不夠好，她跟何依婷異口同聲說沒有八卦陳曉華婚訊傳聞，如果有好消息，當事人會親自宣布。