《醜人兒》收視登頂 《黑帶出勤中》蟬聯冠軍

《醜人兒》榮登Netflix英語電影收視榜首，也是該平台上周最多人收看的作品。

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布9月16至22日的一周收視成績，《殺手列車》祖兒京（Joey King）主演反烏托邦片《醜人兒》錄得2680萬觀看次數，不單成為英語電影收視榜首，亦是該平台上周最多人收看的作品。《逆嶺》以1670萬觀看次數跌落第二位，《天賦的禮物》（990萬）佔季軍。英語節目方面，改編自真人真事的犯罪劇《怪物：梅內德斯弒親兄弟檔》新上榜即以1230萬觀看次數稱冠，《模範愛侶》及《艾蜜莉在巴黎4》分別錄得1040萬和920萬躋身三甲。

非英語電影及節目方面，韓流包辦冠軍，《祖宗膠戰外星人》金宇彬主演動作片《黑帶出勤中》以1570萬觀看次數，蟬聯非英語電影榜首，印度片《致命36區：消失凶間》（610萬）及巴西片《頭號女毒梟》（400萬）緊隨其後；韓國比賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》（380萬）及韓劇《媽媽朋友的兒子》（300萬）分別佔據非英語節目第一及二位，

提起《黑白大廚：料理階級大戰》，擔任評審的名廚白種元將會主持韓國MBC電視台全新綜藝節目《南極的廚師》，他跟《木偶的季節》林秀香、《無人島的Diva》蔡鍾協及男團EXO成員Suho今年內將赴南極拍攝，預計明年播出。