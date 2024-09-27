【開箱】《躁底師兄2行刑師》黃政民反思正義 丁海寅打得出色

【明報專訊】《柏林諜變》柳承元執導、黃政民與劉亞仁合演韓片《燥底師兄生擒富二代》，2015年上映大獲好評，韓國錄得1341萬入場人次，成為當地最賣座電影第7位。相隔9年推出續集《躁底師兄2行刑師》，改由黃政民與《D.P：逃兵追緝令》丁海寅拍檔，講述新舊刑警合力追捕連環殺人犯的故事，本月13日趁中秋檔期在韓國開畫，截至昨日為止，觀影人次約600萬，能否超越前作，成為外界焦點。香港昨天（26日）上映。

殺人犯變暗黑英雄

《躁底師兄2行刑師》角色承接上集，黃政民繼續扮演老差骨，兩集故事並無關連，觀眾可獨立收看。新片講述刑警徐道哲（黃政民飾）入行多年，薪酬加幅僅5萬韓圜（約300港元），但仍堅守使命，落力追捕犯人。

某日區內發生連環殺人案，徐道哲率領搜查隊追查疑犯「獬豸」，後者專挑法律未能制裁的罪犯下手，以其人之道，還治其人之身。事件惹來外界質疑，司法制度是否公平，改為追捧獬豸為「暗黑英雄」。

一直追訪獬豸的YouTuber朴記者（申承煥飾），猜測下個目標是多年前誤殺孕婦的全錫宇（鄭萬植飾），後者出獄當天，遭巿民及網紅圍攻，徐道哲一方面保護全錫宇，一方面追捕獬豸，可算疲於奔命，於是招攬巡警朴善宇（丁海寅飾）加入搜查隊伍，前者隱約覺得這位優秀新丁，可能就是濫用私刑的獬豸。

另一方面，徐道哲就讀高中的兒子，捲入學校暴力事件。他一直強調「與其捱打，不如打人」，認為男生可以拳頭解決問題，如今終於發現自己的教育方式錯誤。

為第3集埋下伏線

導演柳承元為免新片背負「千萬票房」的沉重負擔，今集擺脫「善惡對立」設定，改為探討每個人對正義的不同看法。丁海寅扮演朴善宇擁有敏捷身手，制服疑犯的短片在網絡爆紅，於是被徐道哲招攬入隊。朴善宇外表溫順卻有暴力傾向，對正義存有偏激的執念，與徐道哲的觀念形成強烈對比。此外，電影亦提到網紅為求點擊而製造假新聞的社會問題。

朴善宇追捕獬豸過程中，使用過度武力，令徐道哲開始懷疑他。不過，戲中沒有詳細交代他的犯罪動機，為電影留下「問號」。片尾「彩蛋」提到朴善宇逃獄，似為開拍第3集埋下伏線。

動作場面精彩刺激

本片在角色設計及故事鋪排上並無太大新意，仍是執行私刑的刑警、抄作新聞的YouTuber、保護釋囚的警員等，跟韓劇《非法正義》、《模範的士》、《無路可走：輪盤賭》等大同小異，就連動作場面亦跟馬東石主演《犯罪都巿》系列類似，但仍相當可觀，例如丁演寅在首爾南山塔上的追逐戰、黃政民與丁海寅在雨中及隧道的戰鬥都很精彩。丁海寅表現搶眼，由外表善良的新紮刑警，逐漸露出暴力本色，眼神和微笑都令人感到心寒。

黃政民演技一如既往的老練，跟上集雖隔9年，外表沒有明顯老態，今集提到徐道哲與家人的故事尤其感人，他只顧着工作，看似不理家庭，但當家人需要他時，還是義無反顧地四出奔走。徐道哲口沒遮攔，不時鬧上司、罵犯人，其實他擁有最正確的是非觀念，反映職場老手的真實面貌。

上映日期：9月26日