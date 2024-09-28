梁嘉莹黑面避談吳芷靖是非 倪樂琳願請食飯平息風波

【明報專訊】今屆港姐選舉賽後爆出是非風波，早前網上流出疑似落選港姐吳芷靖與亞軍梁嘉莹的對話截圖，內容有關梁嘉莹疑得獎後講風涼話，提議家境好的吳芷靖明年再參選，可以走捷徑買獎。梁嘉莹對此一直否認，表示無講過這番話。不過吳芷靖前晚回應此事時點頭承認對話截圖屬實，指觀眾有眼會睇得出。梁嘉莹昨晚出席慈善晚宴，避談是否講大話，稱已回應過要向前看，還稱跟吳芷靖有聯絡。當傳媒告知吳芷靖說跟她不太熟已沒有聯絡，梁嘉莹即時黑面，身旁的冠軍倪樂琳即幫她解圍。

記者：林蘊兒

應屆港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤及友誼小姐王汛文昨晚盛裝出席仁愛堂名酒慈善晚宴。談及日前一班應屆港姐相約飯局，但只得吳芷靖等8人參與，梁嘉莹未有出席。倪樂琳解釋道：「是拍攝新加坡外景組合的佳麗先發起約會，後來菲律賓組加入，結果愈約愈多人，當晚由我埋單，因為是賽後第一餐。聽聞製作組稍後再約大家食飯，除了秦冀雯已去了日本讀書，應該可以約齊14名佳麗出席。」

梁：我們需要move on

提到落選港姐吳芷靖前晚出席活動時，點頭承認近日在網上流傳她與梁嘉莹的對話截圖內容屬實，說觀眾有眼會睇得出。

梁嘉莹避談道：「這件事已回應過，沒需要再回應。（會否擔心吳芷靖的說法令外界覺得你講大話，需要為自己澄清？）我最近沒有看報道，而且雙方亦回應過，我們需要move on。我同佢私下有傾過，唔需要再回應。」她多次以「move on」避開回應，又聲稱跟吳芷靖有私下聯絡，前幾天才同場見面。不過吳芷靖前晚表示跟梁嘉莹已沒再聯絡，梁嘉莹聞言即時收起笑容開始黑面，她解釋覺得現場凍，沒有不開心。

倪：有小摩擦都正常

身旁王汛文見狀嘗試代她解釋，倪樂琳亦主動幫口說：「我覺得吳芷靖不是『啄住』梁嘉莹，大家都是友好真誠，相信不會『啄住』大家。15個女生各有性格，有小摩擦都正常，不是大件事，好似我們與父母之間有時也有小爭執一樣。」

王汛文盼繼續製造是非

有提議倪樂琳做「和事老」，請梁嘉莹、吳芷靖食飯擺平事件，她大方答應，「兩個都是明白事理又友善的人，性格亦好好，相信會搞得掂，樂意由我埋單請食飯平息風波」。楊梓瑤和應，願意請大家食楊枝甘露化解風波，自爆粉絲群組叫「甘露」，母親更有意開甜品店。王汛文為緩和氣氛，搞笑說繼續製造是非，就可以叫倪樂琳繼續請佳麗食多幾餐飯，大家都受惠。