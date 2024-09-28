麥美恩自認受外國人歡迎 不用森美做媒人

【明報專訊】森美、麥美恩及程仁富昨日出席「精明消費之選2024頒獎禮」。麥美恩合照時硬要森美跟她做心心手勢，遭後者嫌棄，但勉強配合。森美笑言拒與麥美恩做心心，因對方曾想做其新抱，以前兒子（梁曦樂）還年幼，對麥美恩示愛沒理會，現在長大成人，識得say no。麥美恩表示私底下認識曦樂，不喜歡她因自己樣子似森美。森美透露兒子對麥美恩的印象是嬌小玲瓏、賢良淑德兼捱得，但不識得欣賞對方捱得，「我以前都不識欣賞太太捱得，揀她因為靚。」會否介紹男生給麥美恩認識？森美表示以前為拯救阮小儀，介紹過3個男生都泡湯，之後那些男生一聽到他說介紹女仔就嚇走。麥美恩表示之前去新西蘭工作，很受外國人歡迎，將來若有緣分，不介意跟外國人拍拖。

不介意被打斷說話

麥美恩擔任今屆港姐司儀，被網民投訴太嘈吵。森美稱不覺得，認為今年是全女班司儀，麥美恩既要幫助首次任港姐司儀的後輩，又要協助候選佳麗回答問題，只想炒熱氣氛，「她一啲都唔嘈，擔任港姐司儀很考腦筋，她反應很快。我當年第一次擔任港姐司儀，都不知如何是好，要向前輩曾志偉和陳百祥（阿叻）學習」。

有指麥美恩當晚被拍檔陳貝兒打斷說話。麥美恩稱不覺有此事，就算有亦不介意，「大家對稿時夾過，分工合作，做大騷是團隊精神互補不足，可能那刻她要將資訊講出來，我們就要讓，這個默契一定要有」。

談到11月舉行的「903 AllStar籃球賽」，森美擔任DJ隊隊長，他表示歌星隊有張繼聰、呂爵安及陳卓賢等，雖陣容強勁，但可能變成個人「獨食」，「打籃球要有團隊精神，我有信心DJ隊會贏。雖然歌星隊說DJ隊成員年紀大，但我們勝在經驗豐富」。

記者：柯美