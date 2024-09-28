張敬軒出席中大講座撐廣東歌 清唱《隱形遊樂場》副歌鼓勵1300同學

【明報專訊】張敬軒（軒仔）日前獲邀到中文大學為「漫談粵語流行曲七十年」擔任講座嘉賓，跟同學分享廣東歌文化及歷史，現場1300個座位爆滿。軒仔發揮幽默本色，同學們聽得投入。

有同學寫信自薦做歌手

講座近尾聲，軒仔透露到達中大校園在休息室準備時，被負責講座的一名教授問如何入行，他稱一個叫「Keith Lam」的同學正好作出示範，「我在休息室見到一個好似酒樓婚宴請柬的信封，粉紅色好香艷，放在我枱頭，寫上『誠邀尊貴嘅張敬軒先生打開，Keith』，我打開是玫瑰花香的信紙，是21歲叫Keith Lam的同學，他說去年參加IAE大學聯校歌唱比賽，當時我是評判及表演嘉賓，Keith表示很想成為歌手，向我毛遂自薦」。軒仔十分欣賞對方的創意，看得出是好細心的人，做事前想得好清楚及好尊重，覺得單是這個創意已足以贏得這個機會，會安排助手取對方電話號碼，晚上會致電給他。

軒仔還分享自己第一個Demo，被媽媽指不知所謂，他勉勵Keith道：「萬事起頭難，但你選擇咗起頭，就會有跟住落嚟發生嘅嘢，加油，陣間打畀你。」講座結束當晚，有同學在社交平台好奇軒仔有否「找數」？軒仔親自回應道：「傾完喇，傾咗差唔多半個鐘，佢屋企人應該瞓咗覺，佢把聲好鬼祟。」

當日講座還有小插曲，軒仔落台準備離開時，有同學突然大叫好想聽他唱歌，因搶不到澳門演唱會門票，全場即時起哄，軒仔說沒有音樂，同學們大叫清唱，他難敵熱情，唱《隱形遊樂場》一段副歌鼓勵學生。

娛樂組