【娛樂場】藍奕邦《男孩子！》 揭開出道20周年序章

【明報專訊】藍奕邦（阿邦）2004年推出首張個人唱片《不要人見人愛》，出道20周年，去年底推出《漂漂亮亮地死去活來》後，早前再推出新歌《男孩子！》，為踏入20周年揭開音樂序章。阿邦較少製作舞曲，之前的《晚晚禮拜六》及《青春於舞池流逝》是12年前作品，他說是時候了，「我覺得自己仲未做到首放落舞池嘅快歌，我想做一首Gay Disco Anthem，係時候嚟個update」。

阿邦指早年社會風氣與現時不同，唱片公司對這類歌曲亦有擔憂，所以創作《晚》及《青》的時候的確是勒住勒住，「嗰段時間要比較曖昧或者隱晦少少，經過咁多年，從我嘅音樂到社交媒體，其實已經好清晰。嚟到2024年可以開放啲、去盡啲做呢類型嘅嘢，做盡佢。所以呢首歌係送畀所有溫柔又風流嘅男孩子」。

獲接納先要愛自己

早前阿邦為Pink Dot嘉年華首次擔任大使，有背後的故事，10年前他是環球唱片歌手，公司不准他擔任同志活動大使。阿邦形容自己是在香港LGBT社群成長，在Pink Dot活動中有感而發，「香港表面上進步咗、開放咗，但其實比起其他地方，我哋的確落後」。他指LGBT社群在職場、校園、朋友圈甚至家庭要應付不文明的人與事或惡意攻擊，大家有權捍衛自己的身分，他說：「It's not ok。」並提出要得到接納，首先要尊重自己、愛自己。

《男孩子！》的歌詞「親愛的 沒有檢點的需要」、「點解仲偷偷摸摸」正好描述阿邦當下的態度，無需標籤或隱藏，大大方方成為最真實又多變的自己，可以沉鬱、可以浪漫、可以型格。這首歌邀來洛杉磯音樂人Jerry Lang II，伙拍謝國維與阿邦聯合監製，阿邦說：「年初我返咗溫哥華休息，忽發奇想叫居於洛杉磯的堂妹介紹相熟新晉監製畀我識，佢因工作關係認識好多當地的監製同音樂人，反正20年來都未試過出埠做歌，就係咁，我過咗去洛杉磯同Jerry困獸鬥咗兩日，寫同編好《男孩子！》。」

《男孩子！》MV在台灣拍攝，風格充滿江湖電影味道，特意以黑白調色，身為老大的藍奕邦帶同鍾岳軒、陳威銘、劉大澄及阿元4個「仔仔」在台北街頭闖蕩。早前《男孩子！》登上商台《903專業推介》第37周的第2位，首位是姜濤《Every Single Time》，第3位是Nowhere Boys《放飛之旅》，阿邦出道20年仍可在新生代歌手中佔一席位感開心，《男孩子！》還推出了JL Remix版。

下月鋼琴會知音

早前阿邦宣布明年1月將有大搞作，今年10月中先開一場一人一鋼琴showcase，目前正蒐集歌迷想聽的歌曲；記得阿邦最初讓觀眾認識是他有「鋼琴王子」稱號，當年他在海港城鋼琴表演有不少粉絲捧場，今次他再以鋼琴會知音。