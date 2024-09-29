梁嘉莹大懵忘記帶后冠綵帶領獎 馮盈盈願分享應付尖銳問題心得

友誼小姐王汛文（左起）、亞軍梁嘉莹、冠軍倪樂琳及季軍楊梓瑤昨日繼續出席領獎活動，梁嘉莹表示因未瞓醒忘記帶后冠和綵帶到場。（攝影/記者：鍾一虹）

【明報專訊】港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤及友誼小姐王汛文昨日到旺角出席領獎活動，師姐馮盈盈和陳凱琳擔任頒獎嘉賓。對於梁嘉莹爆出連串是非，被指向倪樂琳鬆踭，又講風涼話窒落選港姐吳芷靖。馮盈盈表示有留意相關報道，願意跟師妹分享面對傳媒和應付尖銳問題的心得，「做呢行會有不同問題發生，所以需要從中學習，讓自己在未來可以做得更好。（提點師妹小心言行？）這些大家都一定會做，不需要特別提點」。

陳凱琳表示忙於照顧3個兒子，有少少脫節，連港姐決賽都沒收看，「3個仔爭贏睇電視，我就靠上網重溫，唯一知道今屆港姐冠軍比我年輕10歲，所以我今日著粉色衫，希望視覺上年輕點。（丈夫鄭嘉穎覺得今屆冠軍靚、還是你較靚？）他娶得我回家，一定會話我靚」。

梁嘉莹：會問師姐點樣變靚啲

梁嘉莹領獎時沒戴后冠和綵帶，要工作人員幫忙速遞到場，她解釋道：「今日好早起牀，未瞓醒，所以忘記帶后冠和綵帶。（受負面新聞影響心情？）無乜心情，只有開心，因為可以出活動。」問會否請教兩名師姐如何面對負面新聞及壓力？她說：「有時間先，會問，問點樣變靚啲。」

倪樂琳表示領獎環節告一段落，日內將會相約其他同屆港姐聚餐。梁嘉莹可會透過聚餐跟傳不和的吳芷靖和解？梁嘉莹保持微笑說：「不回應喇，不傾喇。」倪樂琳解圍道：「本身都不尷尬，無需要和解，前幾天15名應屆港姐都見過面，大家相處都好似以前一樣。」問梁嘉莹跟吳芷靖見面有否聊天？她說：「有，但不想再多講。」她稱今後都會謹慎言行，拍照也會小心姿勢。

倪樂琳楊梓瑤對拍劇感興趣

楊梓瑤對拍劇感興趣，希望有機會嘗試，「想挑戰拍古裝」。倪樂琳表示想跟視后佘詩曼和視帝陳展鵬合作拍劇，「媽咪很喜歡陳展鵬，若我跟他合作，就可以引媽咪來探班」。

記者：鍾一虹