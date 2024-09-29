拒男藝人加盟《港女野人》第3季 胡美貽：我哋當眾更衣驚嚇親人

【明報專訊】TVB Plus節目《港女野人 奇異記》主持何泳芍（Honey）、廖慧儀（Jessica）、陳若思（Amber）及胡美貽（Nicole）昨晚到觀塘出席活動。Honey對於前晚播出最後一集感不捨，但相信會有第3季，因節目實在太好睇，並建議第3季可以駕駛露營車四圍去，繼續上山下海，「美國都幾適合，因為有好多國家公園，方便停泊露營車」。Nicole則希望到尼泊爾拍攝。問會否希望有男藝人同行？她們認為沒需要，笑言擔心男生跟不上她們，又沒有默契，Nicole說：「我哋太真性情，會喺大家面前更衣，驚嚇親人。第3季依然會係我哋4個女仔拍住上，唔會分開。大家已建立默契互補不足，好和諧。」

挑戰冰川險出意外

節目由吳浩康（Deep）聲音導航，Nicole爆導演和編審是Deep粉絲，所以「自肥」，但她認同Deep很適合聲音導航，因聲線好有質感。提到不少觀眾覺得行程危險，替她們驚，尤其是挑戰冰川。Honey表示真的不是一般人能挑戰，所以不建議觀眾一個人去冰川，她們事前要接受訓練及做了很多準備工夫，拍攝時有專業人士陪同，「團隊精神很重要，幸攝影師眼明手快，否則Nicole已跌落山！」Nicole稱當時地面濕滑，她一隻腳直「剷」下去，真的嚇一嚇，幸好沒受傷，但導演和編審就驚到差點哭出來。

記者：柯美