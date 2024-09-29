丹尼爾域卡夫愛瑪屈臣哀悼「麥教授」 瑪姬史密夫與「鄧不利多」同月同日亡

【明報專訊】在一連8集《哈利波特》電影系列飾演「麥教授」的英國女星瑪姬史密夫（Maggie Smith），當地時間前日清晨在醫院安詳離世，享年89歲。同片拍檔「哈仔」丹尼爾域卡夫（Daniel Radcliffe）與「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）分別留言悼念，英王查理斯三世亦發表聲明，為痛失「國寶」感悲痛。有心水清的網民發現，瑪姬逝世當日，正是《哈利波特》扮演霍格華茲魔法學校校長「鄧不利多」的米高甘邦（Michael Gambon）死忌，巧合得令人震驚又傷感。

瑪姬史密夫的演員兒子杜比史提芬斯（Toby Stephens）和基斯拉堅（Chris Larkin）前日發表聲明，公布母親死訊：「我們沉痛地宣布，瑪姬史密夫爵士在至親好友陪伴下，已於9月27日清晨在醫院安詳離世，遺下兩名兒子和5個可愛孫兒」，聲明未有提及瑪姬死因，只知2008年她曾罹患乳癌，接受手術及治療後已康復。

哈仔9歲首次合作

《哈利波特》官方網站亦有發文：「瑪姬史密夫飾演麥教授，是位光芒四射的人物，收到她的死訊，我們悲痛莫名。充滿睿智和威嚴的她擔任葛萊分多學院院長期間，確保了霍格華茲的安全。」瑪姬逝世後，大批粉絲到奧蘭多環球影城的霍格華茲城堡外，模仿電影情節，一同舉起魔法棒以示悼念，場面感人。

飾演「哈利波特」的丹尼爾域卡夫稱讚瑪姬是荷李活真正傳奇，並分享跟她拍戲和相處點滴，他表示：「我們首次合作，並非《哈利波特》而是狄更斯小說改編劇集《塊肉餘生記》，當時我只有9歲，第一次拍戲，對她一無所知，其後得悉她是爵士，於是問『我需要稱呼你為爵士嗎？』她笑着回答『別傻了』。」另外，「妙麗」愛瑪屈臣亦讚揚瑪姬「是個坦率、真誠、風趣且忠於自己的女性，雖然霍格華茲有很多男教授，但她堅持自我，謝謝你對我的關愛，永遠懷念你」。

荷李活大滿貫得主

去年9月27日，《哈利波特》愛爾蘭男星米高甘邦因肺炎病逝，享年82歲，他的拍檔瑪姬巧合地在同月同日離世。同片演員包括「石內卜教授」阿倫力文（Alan Rickman）、「海格」羅比寇特蘭（Robbie Coltrane）、「馬份」母親海倫麥高利（Helen McCrory）、在首兩集扮演「鄧不利多」校長的李察夏里斯（Richard Harris）、收養哈利波特的「威農姨丈」李察基菲夫（Richard Griffiths），以及扮演魔杖製造師奧利凡德的尊赫特（John Hurt）等也相繼辭世，令人唏噓。

1934年生於英國埃塞克斯的瑪姬，學生時代已加入牛津大學戲劇協會，並在牛津劇場演出舞台劇《第十二夜》，1956年獲邀到美國百老匯演出《New Faces of 1956》，成為團隊中唯一英國演員，1990年憑《Lettice and Lovage》榮膺東尼獎劇后，同年獲英女王伊利沙伯二世封為爵士，表揚她對藝術界的貢獻。另外，她在影視界亦成就非凡，分別憑《錦繡年華》及《加州套房》贏得奧斯卡最佳女主角和女配角，另外包辦3座金球獎和4座艾美獎，成為荷李活極少數大滿貫得主之一。

兩段婚姻孤獨終老

早在1960年代，瑪姬跟李察波頓（Richard Burton）和伊莉莎伯泰萊（Elizabeth Taylor）合演電影《名流怨婦》而為美國觀眾熟悉，其他代表作品包括《奧賽羅》、《翡冷翠之戀》及《高斯福大宅謀殺案》等，都為她帶來奧斯卡提名。除了題材嚴肅的戲劇外，瑪姬演出喜劇如《修女也瘋狂》及《戇豆撞正女殺手》也揮灑自如，《修》劇拍檔胡比高拔（Whoopi Goldberg）表示：「我不敢相信自己如此幸運，能夠跟獨一無二的、非常出色的瑪姬合作過。」

瑪姬憑《哈利波特》成功吸納大量年輕粉絲，同時以70多歲高齡演出英國古裝劇《唐頓莊園》，飾演格蘭瑟姆伯爵夫人，一樣深受觀眾追捧，先後贏得艾美獎和金球獎最佳女配角。

私生活方面，瑪姬經歷兩段婚姻，1967年跟《卓別靈傳》男星羅拔史提芬斯（Robert Stephens）結婚，並誕下兩名兒子杜比和基斯，1974年離婚後，改嫁作家Beverley Cross，直至後者在1998年逝世。她近年接受訪問，坦承晚年孤獨度過，感到空虛失落。