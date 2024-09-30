《十七年命運週期》英文名出自AI 導演羅嘉駿讚廖子妤愁味濃 女一之選

【明報專訊】羅嘉駿憑執導ViuTV劇《二月廿九》及《940920》打響名堂，新劇《十七年命運週期》走出平衡時空回歸現實，英文劇名《Cicada Cycle》以北美一種周期蟬定名，帶出女主角17年來橫跨兩場疫情的命運周期。故事講述女主角「蕃茄」17歲及34歲兩個階段，他花盡心思選角，經過千人面試挑選出張可欣及陳書昕飾演「蕃茄」和「小青」年輕版，成年版男主角「木星」由MIRROR隊長楊樂文飾演，34歲的「蕃茄」找來有憂愁感覺的廖子妤擔演。羅嘉駿談到現在流行AI（人工智能），他認為AI未能取代編劇位置，劇本仍要靠人腦，唯一幫到手就是這個英文劇名。

記者：林祖傑

相隔兩年半再有新作，導演羅嘉駿透露今次傾向平實為主，以2003年SARS及2020年新冠病毒兩場疫情構思，香港人難以磨滅的悲痛記憶做背景，從一個成長故事講述命運的循環，「如果純粹講一個人不開心會不好看，所以我們加入了好多劇情和感情入去，愛情只是一部分，還有朋友和家庭，人生由好多東西去形成，所以女主角會遇上好多不同的人和事，影響她的人生」。

以舞台劇串聯兩個時空

羅嘉駿直認今次想挑戰過往未拍過的東西，決定將整個故事用一個舞台劇串聯兩個時空，「在電視劇上第一次出現舞台劇，我們好認真去做，搭了個中世紀形式的場景，服裝指導很辛苦製作舞台劇服裝」。

故事由兩個階段組成，演員方面也要分為兩組，34歲的部分由楊樂文（Lokman）與廖子妤（Fish）任男女主角。羅嘉駿說：「Fish的樣子很有經歷，做到一種憂愁的感覺，感情戲很精準，她是個鍾意發放100%感情的女演員，將所有感情發泄出來，不會留力，她的演出好好睇。Lokman的角色需要一種率真的感覺，劇中不會只看到他是純靚仔，會有稜角，每次演出都不是做自己，一直有留意他的作品，好想跟他合作，今次是第一次，好開心可以和他們合作。」

拒找30歲演員扮中學生

羅嘉駿承認34歲的部分比較容易找到演員，因為很多現役演員都非常好，但17歲的部分，他一開始已和老闆講明，不要找一班30歲的人來扮中學生，不可以老過22歲，為求寫實要起用全部素人，最終在千個面試中，幾經辛苦才覓得所有年輕版適合人選，「飾演李敏角色『小青』17歲版的陳書昕是浸會大學螢幕演技第一屆畢業生，已是多套電影及舞台劇的女主角，十分超班，我只見了她10分鐘便決定用她。相反開拍前半個月才決定由毫無演戲經驗的張可欣飾演廖子妤角色『蕃茄』的17歲版本，除了張可欣那份憂愁很適合，她還有任何時候都可以一秒喊得出這個技能，都幾犀利」。

中段解構蟬為何「老是常出現」

《十七年命運週期》15集的劇本度足逾年才完成，羅嘉駿表示編劇團隊最大困難是第一次寫舞台劇劇本，文本上每一集都超過1.4萬字，內容比以前所拍的劇集豐富很多，「我們都有用AI幫手，但AI只可以陳腔濫調接到下一場劇情，幫不到什麼，暫時我看不到AI對編劇有威脅，不過有一樣事情AI是真的幫到手，就是很犀利建議將英文劇名改成《Cicada Cycle》，這是北美一種周期蟬的定名，又叫做17年周期蟬，十分配合中文劇名，觀衆會費解為何經常在劇中看到有隻蟬出現，劇集中段會講解給大家聽」。