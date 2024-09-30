李海生設靈 成龍花牌悼念 錢嘉樂讚為人好 後輩尊重

【明報專訊】資深演員李海生本月9日病逝，享年83歲。家屬昨日為李海生在大圍寶福紀念館舉行喪禮，喪禮採佛教儀式，今日上午11時出殯，辭靈禮後靈柩奉移大圍富山火葬場火化。李海生縱橫影視圈半世紀，曾效力無綫近40年，參演多部劇集，除擅演武打角色，亦因光頭關係，常演高僧角色。不少圈中人致送花牌致哀，包括成龍、樊亦敏、陳浚霆、狄龍（原名：譚富榮）和兒子譚俊彥、吳卓羲、王祖藍和李亞男、香港演藝人協會、電視廣播有限公司藝員部、香港動作特技演員公會、李家鼎和錢小豪等，靈堂一片花海。

二話不說答應演惡啃角色

錢嘉樂與太太湯盈盈前來送別，錢嘉樂表示跟海生叔認識多年，由邵氏開始看着自己長大，「之前不清楚他的身體狀况，只知海生叔為人好好，以前二話不說，演惡啃惡人角色，都是他做，主角就由成龍大哥、唐佳、劉家良師傅、洪金寶師傅做，到後期拍電視，海生叔可以演善良角色，佢真係好好，好照顧後輩，好受後輩尊重，所以我點都要來鞠躬」。他回想可以在不同年代都跟海生叔共事，是緣分。太太湯盈盈近年與海生叔合演無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，對海生叔離世好感觸，一定要來送別。錢嘉樂稱太太與姚瑩瑩都好有心，不停摺元寶給海生叔。

記者：鍾偉茵

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