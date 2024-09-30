密密四圍飛吸金 薛家燕海外置業方便休息

【明報專訊】薛家燕（家燕姐）昨日到長沙灣出席代言廚具活動，跟現場觀眾玩遊戲，派禮物又影合照。家燕姐表示主持的綜藝節目《家常便飯爭霸戰》播出後反應好，正斟洽「添食」開續集外，節目還帶旺她工作不斷，未來個多月將去不同地方吸金，「下周先到珠海和佛山商演，之後飛溫哥華拍一齣加拿大電視劇，再轉飛馬來西亞灌錄新賀年歌和拍MV」。她透露最近在中山置業，趁到內地工作加插行程去收樓，「深港公路開通後很方便，我經常去內地工作，索性花幾十萬買層樓，讓自己有個地方休息。（海外都會置業？）我在內地和香港已有物業，有考慮在馬來西亞買樓，因常去那邊工作，希望遇到有靚景和有投資價值的筍盤」。

問到育有3子女一孫的她，物業會否贈送給下一代？家燕姐笑說：「我都年紀大嘞，將來都是留給他們，每人分一些啦。」她笑言3歲孫仔最開心收到玩具車禮物，之前帶他去新加坡和中山表演，因而愛上舞台，「孫仔經常問『嫲嫲幾時帶我去唱歌？』因他要上學，等聖誕假期再帶佢去，現在閒時安排孫仔到我的藝術中心學藝，他已識跳十字步」。家燕姐承認恨再抱孫，希望家中再添新成員，但不會向子女施壓，又大讚媳婦煮得一手好菜，孫仔早前學整月餅給她品嘗，最近有商家邀請媳婦與孫仔一齊推出烹飪書。

記者：鍾一虹