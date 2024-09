next

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉上月發行最新專輯《See You There》,迅即登上銷量榜首,同時宣布舉行日本巡迴演唱會《TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE》,橫跨五大城市,包括大阪、橫濱、名古屋、宮城及福岡合共8場演出,早前木村拓哉在網上直播暗示,有機會舉行亞洲巡唱,令海外粉絲興奮不已。

一連兩場大阪騷昨晚在Asue Arena揭幕,木村拓哉的日劇《摘星廚神》拍檔鈴木京香亦有送上花籃,預祝演出順利。不過,日媒發現除了大阪和橫濱合共4場門票全部售罄外,餘下11月23至24日在名古屋、12月14日及25日在宮城和福岡的場數,到截稿前仍未滿座,這跟木村拓哉或者曾經所屬男團SMAP過去開騷必定爆滿的情况明顯不同,質疑他的叫座力是否已經大不如前;亦有日媒評論認為,木村拓哉主演《摘星廚神》特備劇及電影版將於年底推出,目前他單靠網台節目或者社交媒體維持人氣,對演唱會票房未必有幫助。