出席印度電影頒獎禮踩足25小時 陳可辛吳君如有意進軍寶萊塢

【明報專訊】陳可辛與太太吳君如上周遠赴阿聯酋阿布扎比，盛裝出席於當地舉行的第24屆國際印度電影大獎頒獎禮（International Indian Film Academy Awards，IIFA Awards）。頒獎禮主要表揚傑出的印度電影，陳可辛與印度著名導演Kabir Khan一同頒發「最佳電影大獎」予《Animal》。頒獎禮上星光熠熠，雲集寶萊塢（Bollywood）重量級巨星，包括沙魯克汗（Shahrukh Khan）及印度影后蘭妮慕克吉（Rani Mukerji）等。頒獎禮場館坐滿2.5萬人，陳可辛與吳君如相信是他們參加過最大型的頒獎典禮。

穿黃金戰衣閃爆登場

為迎合大會「金光閃閃寶萊塢」主題，吳君如挑選一襲黑色低胸晚裝搭配金色珠片斗篷閃爆登場，非常搶鏡兼大獲好評，她在社交平台開心分享，形容這套「黃金戰衣」似足當年羅文獻唱《小李飛刀》的歌衫；又表示現場欣賞寶萊塢盛大歌舞表演後大感震撼，「無論是影帝、影后或其他演員都跳得好好，他們的熱情與活力真的好感染我，搞到我都好想上台跳，試試進軍寶萊塢」。頒獎禮後，陳可辛與吳君如獲邀出席私人派對，跟一眾電影人交流，導演Kabir Khan看過吳君如主演的新作《我談的那場戀愛》，大讚好看。君如然忽發奇想，「可以考慮為《我》片補拍一場寶萊塢式歌舞戲，融入印度觀眾口味」。當得知香港票房已突破1000萬元及外界評價不錯，君如大表欣慰。

讚沙魯克汗魄力驚人

提起阿布扎比之行，陳可辛首次跟印度巨星沙魯克汗見面留下深刻印象，「頒獎禮他擔任主持，又唱又跳，更奪最佳男主角；他掌控全場，體力和魄力認真驚人！我和太太凌晨抵達當地，早上負責主持講座，下午又跟印度電影製作人見面，之後直接參與頒獎禮及再到私人派對，完全是展開25小時馬拉松式活動，算是職業生涯中最疲憊的經歷！」陳可辛透露與導演Kabir Khan一直想合作，希望可以互相監製對方的電影，並將華語及印度電影帶到國際舞台。

娛樂組

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